لامبارد: سعيد بالشباك النظيفة وجيرو سيحصل على فرصته

ماذا قال لامبارد بعد التعادل أمام توتنهام مورينيو في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إن الفريق فعل كل شيء بالشكل الصحيح فيما عدا تسجيل الأهداف.

وحسم التعادل السلبي قمة مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بين تشيلسي وتوتنهام في ديربي لندني لم يكن مثيرًا.

وفشل تشيلسي في الفوز على توتنهام في مباراة استضاف فيها الجار اللدود واكتفى طرفا ديربي لندن بتعادل سلبي بينهما في مباراة لم تكن على مستوى التوقعات.

المزيد من الفرق

وعقب اللقاء، قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي متحدثًا إلى قناة سكاي سبورتس: "لقد سارت الأمور كما توقعت إلى حد ما"

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأضاف: "اعتقدت أنه سيكون لدينا الكثير من الاستحواذ خلال شوطي المباراة، لقد صنعنا ما يكفي للفوز بالمباراة، عامل الشباك النظيفة ضد فريق تم إعداده للرد"

وتابع: "جيرو حصل على فرصته، لقد فاز بالمباراة في منتصف الأسبوع وهو الرجل الذي نريده معنا دائمًا هو تلك الأوقات، لذا لا يمكنني أن أكون حرجًا للغاية بخصوصه"

وأردف: "في نهاية الموسم سنقيم ما حدث، سيتجمع كل شيء إذا كانت هذه نقطة جيدة أم لا. أنا سعيد بالشباك النظيفة ولكن في الملعب هناك ماريات ويجب أن نفوز بها

خطيئة لامبارد مع زياش وعبقريته في إيقاف مورينيو.. ملامح تكتيكية من ديربي لندن

لامبارد انتصر على مورينيو في مواجهتي الدوري الإنجليزي الممتاز بينما فاز مورينيو بركلات الترجيح في مواجهة الكأس.