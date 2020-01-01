خطيئة لامبارد مع زياش وعبقريته في إيقاف مورينيو.. ملامح تكتيكية من ديربي لندن

نجاح دفاعي وفشل هجومي من الطرفين..

فشل تشيلسي في الفوز على توتنهام، واكتفى طرفا ديربي لندن بتعادل سلبي بينهما، في المباراة التي أقيمت على ستامفورد بريدج لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

النادي الأكثر استفادةً من هذا التعادل هو ليفربول، الذي ظلّ مقاسمًا للصدارة مع السبيرز بـ21 نقطة لكل منهما، بينما وصل البلوز للنقطة التاسعة عشر وظلّ ثالثًا.

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ورغم الأداء الرائع الذي قدمه الفريقان في الفترة الماضية والنتائج المذهلة، لكن غلب الملل على مجريات المباراة، فلماذا لم يفلح أي منهما في صناعة الخطورة على الآخر أو التسجيل؟

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في هذا التحليل نرصد بعض النقاط التي أدت إلى عجز توتنهام عن صناعة الخطورة وفشل تشيلسي أيضًا في الوصول لمرمى هوجو لوريس.

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الضغط الناجح كلمة السر لتشيلسي

اعتمد جوزيه مورينيو على طريقته المعتادة في مثل هذه المباريات الكبيرة، التأمين الدفاعي والاعتماد على مرتدات سريعة خاطفة وكرات طولية خلف المدافعين، خطة أثبتت نجاحها تحديدًا أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

لكن لماذا بعد أسبوع واحد ظهر الفريق باهتًا ولم يصنع خطورة من خلالها؟ الجواب هنا يكمن في الضغط العالي الذي قدمه فريق فرانك لامبارد، الذي خنق منتصف ملعب توتنهام من جهة، ومن جهة أخرى حرم إيريك داير تحديدًا من لعب الطوليات.

الاختلاف بين تشيلسي ومانشستر سيتي في المقام الأول كان في فاعلية الضغط وآلية تطبيقه، فكان منظمًا للبلوز لدرجة أخفت كل معالم خطورة توتنهام وقيمة السرعات التي امتلكها.

أزمة أخرى واجهت كتيبة الاستثنائي تمثلت في مستوى موسى سيسوكو على وجه التحديد، دائمًا وأبدًا كان الفرنسي هو الحلقة الأهم في منتصف الملعب، هو من يدعم الدفاع ويقدم الإضافة الهجومية في آن واحد، لكنه اليوم كان غائبًا تمامًا في الشق الهجومي على وجه الخصوص.

الدعم الذي يقدمه سيسوكو إلى الجبهة اليُمنى كان دائمًا ما يصنع الخطورة عبرها مستغلًا تقدم أوريير وميل بيرجوين أو سون إليها، لكن اليوم باستثناء لقطة أو لقطتين في الشوط الأول، اختفى سيسوكو ومعه أوريير، وفقد توتنهام عنصرًا مهمًا أثر على هجومه بالسلب.

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يمكن القول أن لامبارد درس مباراة مانشستر سيتي بصورة مثالية وأدرك أن خطورة توتنهام تأتي من تحركات هاري كين على وجه الخصوص، فكيف قضى عليها؟

الواقع أن لامبارد اعتمد على تكتيك قريب من استاذه مورينيو، وهو أن يجعل كورت زوما يراقب كين، بالتبعية، كان الفرنسي مع الإنجليزي في كل الكرات الطولية وكان التفوق لصالحه وقضى تمامًا على خطورة فكرة الكرة الثانية التي يحبذها مورينيو.

في الوقت نفسه، فالطريقة التي عمل بها لامبارد لإيقاف سرعة هيونج مين سون وبيرجوين كانت ذكية للغاية، بدايةً من تقريب المسافة بين منتصف الملعب والدفاع وعدم منحهم مساحات كالتي فعلها منتصف ملعب السيتي، ومن جهة أخرى وجود نجولو كانتي الذي كان كابوسًا لأي هجمة للسبيرز.

الخطأ الأكبر من لامبارد.. زياش

ربما كان الخطأ الأكبر للامبارد هو ما فعله في حق حكيم زياش في هذه المباراة، فوضع المغربي على الطرف بهذه الصورة المبالغة فيها حتمًا لن يُنتج الاستفادة الأفضل منه أبدًا.

كان تشيلسي في حاجة إلى صانع ألعاب بالمعنى الكلاسيكي، اضطر لامبارد إلى محاولة تعويض ذلك بالدفع بجورجينيو لدعم منتصف الملعب وزيادة حدة التمريرات رغم أنه على أرض الواقع امتلك الحل الأسهل وهو زياش.

من المعروف أن مورينيو سيغلق الأطراف بكل السبل والطرق الممكنة، لن يسمح أبدًا لفيرنر بأن يكون في موقف فردي مع أوريير وكذلك الطرف الآخر لريجيلون، فيكون الحل الوحيد من العمق بتمريرات ذكية، أمر لم يوفره أبدًا كوفاسيتش ولا كانتي وإن حاول ماونت فعله.

في النهاية، يمكن القول أن مورينيو سيكون سعيدًا بالصورة التي ظهر عليها فريقه دفاعيًا، لكن هجوميًا فهناك علامات استفهام كثيرة إجابتها أن لامبارد هو الآخر اتخذ كل القرارات الدفاعية الصحيحة من خلال الضغط العالي الناجح والفعّال، على عكس قتله للهجوم بوضع زياش في الجناح وحرمان الفريق من تمريراته السحرية من العمق.