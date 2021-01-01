لالانا عن لعبه بدلًا من صلاح بنهائي دوري الأبطال : شعرت مثل الأرنب بجوار مودريتش

ذكرى غير سعيدة للاعب الوسط الإنجليزي

كشف آدم لالانا لاعب وسط ليفربول السابق وبرايتون الحالي، عن كواليس دخوله كبديل لمحمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في 2018.

صلاح تعرض لإصابة في الكتف بالنهائي الشهير الذي أقيم بمدينة كييف الأوكرانية، بعد التدخل العنيف من سيرخيو راموس ضده في الشوط الأول من اللقاء.

لالانا دخل إلى أرض الملعب بدلًا من الدولي المصري، ليشارك في هزيمة فريقه بنتيجة 3/1 أمام الفريق الإسباني.

اللاعب الإنجليزي قال في تصريحات صحفية:"لقد شعرت بالذهول في هذه المباراة، مررت بسنة سيئة بسبب الإصابات ولم أستطع العثور على إيقاعي في الملعب".

وأضاف:"لم أكن لدي أي شكل ولم أستطع الاقتراب حتى من لوكا مودريتش أو أي شخص آخر، كنت أركض من بين كل شيء شعرت وكأنني أرنب في دائرة الضوء".

وتابع:"إذا لعبت كرة قدم ستعرف أن أسوأ شيء هو الدخول في المباراة بعد 20 أو 25 دقيقة في مناسبة بهذا الحجم وتلعب بهذه الطريقة، وصلت متأخرًا في كل المبارزات ولا أتذكر أي لحظة رائعة لي".

اقرأ أيضًأ .. صلاح: نلعب من أجل دوري الأبطال وأرنولد يحتاج فقط لتحفيز نفسه

وأنهى اللاعب حديثه:"كنت مخنوقًا بشكل كبير، ولكني قلت في النهاية الحمد لله لأنني لم أرتكب أي خطأ كلفنا هدفًا".

يذكر أن الحارس الألماني لوريس كاريوس، كان السبب الرئيسي في خسارة ليفربول، حيث تسبب في هدفين منح من خلالهما لقب دوري الأبطال لريال مدريد.