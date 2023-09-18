لافتات وهدية ثمينة والأسطورة في الاستقبال .. حُمى النصر ورونالدو تجتاح إيران!

النصر يفتتح مشواره في دوري أبطال آسيا على الأراضي الإيرانية

وصلت بعثة النصر إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة برسبوليس في أولى مباريات الفريقين ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

المواجهات السعودية الإيرانية على الصعيد القاري عادت لنظام الذهاب والإياب بعد سنوات من اللعب على ملاعب محايدة بسبب الأزمة السياسية بين الدولتين، ولكن الاتحاد الآسيوي أعلن مؤخرًا نهاية تلك الحقبة بعد اتفاق الاتحادين السعودي والإيراني على ذلك عقب انتهاء الخلاف بين البلدين.

النصر أول فريق سعودي يتوجه إلى إيران بعد العودة للعب هناك وقد حظي باستقبال مهيب على رأسه أسطورة الكرة الإيرانية والآسيوية، علي دائي، فيما انتشرت حمى الفريق ونجمه كريستيانو رونالدو في أنحاء طهران.

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الصحفي الإيراني داوود ایکدري أشار عبر منصة إكس إلى أن بلدية طهران حرصت على تعليق لافتات بـ3 لغات، الفارسية والعربية والإنجليزية، للترحيب بالنصر ونجومه، فيما قدم نادي برسبوليس هدية ثمينة للنجم البرتغالي هي سجاد إيراني فاخر.

وتداول مغردون عبر تويتر مقطع فيديو لأحد الأطفال الإيرانيين مرتديًا قميص النصر وهو يبكي لعدم تمكنه الذهاب إلى مقر إقامة الفريق والالتقاء برونالدو، وقد حرص عدد كبير من المشجعين على التواجد أمام المطار والفندق لاستقبال البعثة السعودية واحتفلوا بقدوم النجم البرتغالي إلى بلادهم.