لاعب يوفنتوس يعود لقائمة فريقه بعد غياب عامين

آخر ظهور له في ديسمبر 2017

ظهر ماركو بياتسا، لاعب يوفنتوس في قائمة فريقه لمواجهة لاتسيو، لأول مرة منذ قرابة العامين.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة لاتسيو، مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإيطالي.

يوم 29 ديسمبر 2017، كان آخر ظهور للاعب الكرواتي مع السيدة العجوز، قبل أن يقرر مدرب الفريق ساري استدعائه اليوم من جديد.

بياتسا منذ أن نضم ليوفنتوس في صيف 2016، وهو يعاني من الإصابات، بدأت في مارس 2017 عندما بدأ في حجز مكاناً أساسياً في التشكيل تحت قيادة أليجري.

وبعد عودته من الإصابة، خارج اللاعب صاحب الـ 24 عاماً، من صفوف الفريق على سبيل الإعارة لشالكة وفيورنتينا.

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ويحتل السيدة العجوز المركز الثاني من جدول الدوري برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن إنتر المتصدر.

وعلى الجانب الآخر لاتسيو لديه في رصيده 30 نقطة في المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن كالياري وروما أصحاب المركزين الرابع والخامس.