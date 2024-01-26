"لاعب يتمناه أي مدرب ونجم المستقبل".. مارتينيز يبرئ ثنائي البرتغال من ورطة برشلونة

"يمكن أن يكون قريبًا أحد أفضل اللاعبين في العالم"

دافع روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد المعار إلى برشلونة، مؤكدًا أنه "يمكن أن يكون في المستقبل أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وقال مارتينيز في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "أنا أشاهد مباريات برشلونة برؤية خاصة، تنحصر في مراقبة أداء الثنائي البرتغالي الذي يخصني في الفريق، جواو كانسيلو وجواو فيليكس، لقد كانت لديهما الكثير من اللحظات الجيدة هذا الموسم".

وأضاف مارتينيز أنه "عندما أرى برشلونة يلعب في وجود كانسيلو وفيليكس، أعتقد أنهم فريق لا يمكن التنبؤ به، والفضل الأكبر في ذلك يرجع إلى كانسيلو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح: "كانسيلو هو اللاعب المتكامل الذي يبحث عنه جميع المدربين. يمكنه اللعب في أكثر من مركز، يتمتع بقدرة بدنية تسمح له بلعب ثلاث مباريات في الأسبوع. لديه مجهود وفير ولديه القدرة على أن يكون لاعب خط وسط ومن ثم يمكنه تطوير لعبه في الثلث الأخير مثل المهاجم. ويدافع مثل المدافع".

ودافع مارتينيز عن جواو فيليكس، قائلًا: "الأضواء التي أحاطت به في سن صغيرة وضعت ضغوطًا عليه، ورغم ذلك عاد للتألق مع انتقاله إلى برشلونة، لقد أعاد اكتشاف نفسه، الأمر ليس سهلًا عندما تكون لاعبًا دائمًا في دائرة الضوء وتجلس على مقاعد البدلاء".

وختم: "لا يمكنك اتهام لاعب واحد مثل فيليكس بتدهور الفريق، برشلونة لا يبدو جيدًا حتى بدونه، الفريق ككل (11 لاعبًا و5 احتياطيين) مسؤول عن هذا وليس جواو بمفرده، يبلغ من العمر 24 عامًا فقط، وهو الآن لاعب مختلف بعد التجربة الأخيرة التي مر بها في إنجلترا، إنه يعمل بالتزام شديد ويظهر نضجًا كبيرًا".