"لاعب موقوف في القائمة!".. مفاجأة عيناوية للهلال قبل الصدام الآسيوي

مفاجأة جديدة من العين قبل موقعة الهلال..

أعلن نادي العين الإماراتي عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم، التي تطير إلى مدينة الرياض، وسط مفاجأة مدوية قبل مواجهة الهلال في موقعة الإياب الآسيوي.

الهلال خسر ذهاب نصف النهائي في دوري أبطال آسيا، على ملعب هزاع بن زايد، بنتيجة (2-4)، في لقاء تأجل لمدة 24 ساعة، بسبب سوء الأحوال الجوية، ليصبح بحاجة للفوز بفارق 3 أهداف في مباراة الإياب، التي تقام على ملعب المملكة أرينا، غدًا، من أجل العبور إلى النهائي القاري.

وكشف العين عن قائمته من 23 لاعبًا، والتي تغادر إلى الرياض عبر مطار العين، وسط تواجد اللاعب محمد عباس، رغم تعرضه للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وفق اللائحة التنظيمية للبطولة، بأنه يتم إيقاف اللاعب مباراة واحدة، حال حصوله على 3 بطاقات منفصلة.

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ونال عباس 3 بطاقات صفراء خلال مشواره مع العين؛ حيث نال بطاقتين في مباراتي النصر، في ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، كما نال إنذارًا أمام الهلال في ذهاب نصف النهائي.

ووفق اللائحة، فإنه في حالة تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا، فإنه يتم إسقاط كافة البطاقات الصفراء التي نالها اللاعبون خلال الأدوار الإقصائية.

وتمكن سفيان رحيمي من إحراز ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب، وأكمل كاكو الهدف الرابع، فيما سجل مالكوم وسالم الدوسري ثنائية الهلال، في لقاء شهد احتساب الحكم الأردني أدهم مخادمة لـ3 ركلات جزاء لأصحاب الأرض.