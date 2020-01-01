الاتحاد الإنجليزي ينفي طهي لازانيا في ملعب ويمبلي

شائعة كان يجب الرد عليها..

اضطر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للرد على شائعات كوميدية بشأن استخدام ملعب ويمبلي كفرن من أجل طهي لازانيا عملاقة لتساعد العالقين في منازلهم نتيجة فيروس كورونا.

مع تفشي كورونا في إنجلترا بدأت الشائعات في البزوغ بصورة كبيرة كما الحال دائمًا وقت الكوارث، ليقوم بيلي ماكلين، وهو مواطن في عمر التاسعة والعشرين بإرسال رسالة على سبيل الدعابة نشر بها شائعة اللازانيا.

هدف ماكلين كان السخرية من الرسائل الإلكترونية التي تتضمن عبارات مثل لديّ بعض الأصدقاء في الوزارات يقولون أن شيئًا في طريقه للحدوث، وقد ذاع صيت رسالة لازانيا بصورة لم تكن متوقعة.

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ماكلين كتب في رسالته "صديق أختي أخوه يعمل في وزارة الدفاع وقال بأن من ضمن الأشياء التي يفعلونها حاليًا هي الاعداد لطهي لازانيا ضخمة، في الوقت الحالي بينما نتحدث يقومون ببناء صفائح لازانيا ضخمة.".

"إنهم يدفعون الافران تحت أرض ملعب ويمبلي، ثم سيخبزون لازانيا، ثم سيقومون بنشر طائرات بدون طيار تُسقط قطع لازانيا على منازل الناس."

ورغم أن الأمر لا يُصدق ولم يكن في حاجة إلى النفي، إلا أن الاتحاد الإنجليزي رد على الأمر صباح الجمعة بصورة رسمية وخرج بتأكيدات أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

يذكر أن كرة القدم الإنجليزية قد تم إيقافها حتى مطلع أبريل، قبل أن تعود السلطات مجددًا وتُقرر تأجيل موعد العودة حتى 30 أبريل.