لاعب ليفربول السابق يرفض اتهام صلاح بالأنانية
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
رفض ستيف نيكول، لاعب ليفربول السابق، اتهام المصري محمد صلاح، هداف الريدز، بالأنانية وعدم التمرير لزملائه في المباريات.
صلاح سجل أمام ساوثامبتون يوم الجمعة الماضية للمرة الأولى بعد غياب دام 8 مباريات.
وقال نيكول في تصريحات لشبكة ESPN: "حينما يمتلك محمد صلاح الكرة يبحث عن زميل للتمرير له وبناء الهجمة، ولكن حينما لا يجد مساندة يقوم بالتسديد".
وتابع: "صلاح في مباراة بورتو لعب كثيرًا مع روبرتو فيرمينو وكذلك جوردان هيندرسون".
أحيانًا قد تعجز الكلمات عن وصف المشهد، ولكن لغة العيون تصف كل شيء 👀— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019
لمن يسأل لماذا نعشق كرة القدم، فسنترك له هذا المشهد 😍
pic.twitter.com/HNK2ggVZQ9
(📽️: @Esp_Interativo)
نيكول أشار إلى أنّ إمكانيات صلاح تظهر في المباريات الهامة كما فعل ضد ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي.
واختتم: "رأينا ما الذي يستطيع صلاح القيام به حينما يمتلك الكرة وأمامه مساحة جيدة وظهر ذلك في هدفه ضد ساوثامبتون. إنّه لاعب من طراز رفيع".
صلاح أصبح أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.