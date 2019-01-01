لاعب ليفربول السابق يرفض اتهام صلاح بالأنانية

تعرف على تصريحات ستيف نيكول حول مستوى محمد صلاح

رفض ستيف نيكول، لاعب ليفربول السابق، اتهام المصري محمد صلاح، هداف الريدز، بالأنانية وعدم التمرير لزملائه في المباريات.

صلاح سجل أمام ساوثامبتون يوم الجمعة الماضية للمرة الأولى بعد غياب دام 8 مباريات.

وقال نيكول في تصريحات لشبكة ESPN: "حينما يمتلك محمد صلاح الكرة يبحث عن زميل للتمرير له وبناء الهجمة، ولكن حينما لا يجد مساندة يقوم بالتسديد".

وتابع: "صلاح في مباراة بورتو لعب كثيرًا مع روبرتو فيرمينو وكذلك جوردان هيندرسون".

أحيانًا قد تعجز الكلمات عن وصف المشهد، ولكن لغة العيون تصف كل شيء 👀



لمن يسأل لماذا نعشق كرة القدم، فسنترك له هذا المشهد 😍

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(📽️: @Esp_Interativo) — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

نيكول أشار إلى أنّ إمكانيات صلاح تظهر في المباريات الهامة كما فعل ضد ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي.

واختتم: "رأينا ما الذي يستطيع صلاح القيام به حينما يمتلك الكرة وأمامه مساحة جيدة وظهر ذلك في هدفه ضد ساوثامبتون. إنّه لاعب من طراز رفيع".

صلاح أصبح أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.