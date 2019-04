صلاح يهز شباك ساوثامبتون بهدفه الـ50 مع ليفربول بالبريميرليج

وصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول، في مواجهة بالجولة الـ33 من المسابقة.

وأنضم صلاح إلى ليفربول مطلع الموسم الماضي، وسجل 32 هدفًا، ليتوقف رصيده عند 18 هدفًا في الموسم الجاري.

وكان صلاح قد وصل إلى 50 هدفًا إجمالياً في البريميرليج، بفضل هدفيه بقميص تشيلسي، ثم 48 هدفًا بقميص ليفربول.

وأصبح صلاح ثالث لاعب يصل إلى 50 هدفًا في أقل عدد من المباريات في 69 مباراة.

ليتفوق عليه الإنجليزي آلان شيرر برصيد 66 مباراة، ورود فان نسلتروي برصيد 68 مباراة.

والأسرع بقميص ليفربول متفوقًا على فيرناندو توريس ولويس سواريز، برصيد 72 و86 مباراة على الترتيب.

