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الدوري الإنجليزي الممتاز

صلاح يهز شباك ساوثامبتون بهدفه الـ50 مع ليفربول بالبريميرليج

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Getty Images
صلاح في رصيده الآن 52 هدفًا في البريميرليج
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

وصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول، في مواجهة بالجولة الـ33 من المسابقة.

وأنضم صلاح إلى ليفربول مطلع الموسم الماضي، وسجل 32 هدفًا، ليتوقف رصيده عند 18 هدفًا في الموسم الجاري.

وكان صلاح قد وصل إلى 50 هدفًا إجمالياً في البريميرليج، بفضل هدفيه بقميص تشيلسي، ثم 48 هدفًا بقميص ليفربول.

وأصبح صلاح ثالث لاعب يصل إلى 50 هدفًا في أقل عدد من المباريات في 69 مباراة.

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ليتفوق عليه الإنجليزي آلان شيرر برصيد 66 مباراة، ورود فان نسلتروي برصيد 68 مباراة.

والأسرع بقميص ليفربول متفوقًا على فيرناندو توريس ولويس سواريز، برصيد 72 و86 مباراة على الترتيب.

وحصل صلاح الموسم الماضي على لقب هداف الدوري الإنجليزي برقم قياسي برصيد 32 هدفًا، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة النقاد ومن الدوري الإنجليزي.

ويعد واتفورد وبورنموث أكثر الفرق التي هز صلاح شباكها برصيد 6 أهداف.

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