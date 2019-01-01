صلاح يهز شباك ساوثامبتون بهدفه الـ50 مع ليفربول بالبريميرليج

صلاح في رصيده الآن 52 هدفًا في البريميرليج

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

وصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول، في مواجهة بالجولة الـ33 من المسابقة.

وأنضم صلاح إلى ليفربول مطلع الموسم الماضي، وسجل 32 هدفًا، ليتوقف رصيده عند 18 هدفًا في الموسم الجاري.

وكان صلاح قد وصل إلى 50 هدفًا إجمالياً في البريميرليج، بفضل هدفيه بقميص تشيلسي، ثم 48 هدفًا بقميص ليفربول.

وأصبح صلاح ثالث لاعب يصل إلى 50 هدفًا في أقل عدد من المباريات في 69 مباراة.

الملك هو الملك 🇪🇬👑



محمد صلاح يسجل هدفه الـ50 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي 🔥👏 pic.twitter.com/PyxvRVj72g — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

ليتفوق عليه الإنجليزي آلان شيرر برصيد 66 مباراة، ورود فان نسلتروي برصيد 68 مباراة.

والأسرع بقميص ليفربول متفوقًا على فيرناندو توريس ولويس سواريز، برصيد 72 و86 مباراة على الترتيب.

50 – Mohamed Salah has now scored 50 goals in just 69 appearances for in the ; only Alan Shearer (66 - Blackburn) and Ruud van Nistelrooy (68 - Man Utd) reached the milestone in fewer apps for a single club in the competition. Nifty. pic.twitter.com/kL4RiDX0nF — OptaJoe (@OptaJoe) April 5, 2019

وحصل صلاح الموسم الماضي على لقب هداف الدوري الإنجليزي برقم قياسي برصيد 32 هدفًا، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة النقاد ومن الدوري الإنجليزي.

ويعد واتفورد وبورنموث أكثر الفرق التي هز صلاح شباكها برصيد 6 أهداف.