لاعب ساسوولو للجماهير: لا تقلقوا من كورونا

احتفال مميز..

احتفل تشيشو كابوتو، لاعب ساسوولو، بهدفه في شباك بريشيا بصورة مثيرة، حيث طمأن الجماهير المذعورة على أن فيروس كورونا لن ينال منهم.

وتُعد إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا في قارة أوروبا، وقد تضرر الدوري الإيطالي نفسه كثيرًا وهناك دعوات لإيقافه في القريب العاجل.

السيري آ حاليًا تقام بدون حضور جماهيري منذ الجولة الماضية خشية انتقال العدوى بين الجماهير، وهناك اجتماع سيحسم مصير البطولة خلال الساعات المقبلة.

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كابوتو بدوره لم يجد فرصة مناسبة أكثر من هدفه في بريشيا في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين حتى يُرسل من خلاله رسالة إلى الشعب الإيطالي بأسره.

اللاعب كتب في لافتة احتفل بها بعد الهدف "كل شيء سيكون على ما يرام، ابقوا آمنين في منازلكم.".

كورونا أثر على حركة كرة القدم حول العالم، فأغلب إن لم تكن كل مباريات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا سوف تقام بدون حضور جماهيري.

يذكر أن مباراة ساسوولو وبريشيا قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة، وقد أحرز كابوتو هدفين ليرتفع رصيد فريقه ويصبح 32 نقطة في المركز الحادي عشر.