لاعب سابق في يونايتد يوضح الفوارق بين مورينيو وبوجبا

أحد لاعبي مانشستر يونايتد الشباب الراحلين يوضح في تصريحات صحفية الفوارق بين كل من مورينيو وبول بوجبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف أحد لاعبي فريق مانشستر يونايتد الشباب الراحلين عن النادي الفوارق بين كل من جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق وبول بوجبا نجم وسط ملعب الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية ادلى بها اللاعب الذي رفض ذكر اسمه، وأكد خلالها أن التعامل مع بوجبا كان أسهل بكثير من العمل رفقة مورينيو.

وقال اللاعب الشاب: "بالرغم من أنني تواجدت في تدريبات الفريق الأول عدة مرات، تحديدًا ١٥ مرة، لم يتحدث معي جوزيه مورينيو في أي مرة منهم، في كل تلك المرات كان كاريك وماكينا هما من يقودان التدريبات، وهو لم يتحدث كثيرًا".

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وأضاف: "مورينيو كان يريد فصلنا عن الفريق الأول كفريق شباب، وأراد أن نتواجد مع الفرق الخاصة بالناشئين، وألا نستخدم منشئات الفريق الأول لو تواجد أحدهم هنا".

وأكمل عن بوجبا: "لا يوجد من لديه مشكلة معه في النادي، الجميع يحبه ويستطيع الحديث معه في أي وقت، هو شخص مثالي بالنسبة للنادي ودومًا ما يقوم بعمل إضافي من أجل الفريق".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن العلاقة بين كل من بوجبا ومورينيو في مانشستر يونايتد لم تكن في أفضل حالاتها.