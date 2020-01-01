لاعب ريال مدريد يصنع رقمًا قياسيًا في عدم المشاركة مع الفريق!

سوء حظ أم أمر منطقي؟

في السنوات الأخيرة وتحديدًا إبان فترة قيادة زين الدين زيدان لريال مدريد، حظيّ جميع حراس المرمى البدلاء بفرصة اللعب في مختلف الظروف، إلا حارس وحيد وهو أندري لونين.

لونين انضم إلى النادي الملكي منذ عامين ونصف نظير 8 مليون يورو و4 آخرين كمتغيرات قادمًا من زوريا لوجانسك، إلا أنه لم يفلح في ارتداء القميص الأبيض بأي مباراة رسمية حتى الآن.

إيمان إدارة فلورنتينو بيريز بلونين كان كبيرًا للغاية، لذلك عند انضمامه أُعير إلى ليجانيس، لكنه لم ينجح في اللعب أساسيًا أيضًا، لينتقل بعدها إلى بلد الوليد ويتكرر الأمر نفسه، ومنه إلى أوفيدو حيث أخيرًا خاض آخر 20 مباراة متتالية.

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هذا الموسم، قرر النادي إعادة لونين ليكون بديلًا لتيبو كورتوا بعد انتهاء إعارة ألفونسو أريولا، ولا يزال صاحب الـ22 عامًا لم يحظ ولو بدقيقة رسمية بقميص اللوس بلانكوس.

سواءً ألفونسو أريولا أو كيلور نافاس أو كيكو كاستيا، فجميعهم حظيوا بفرص كثيرة للعب مع زيدان في الولاية الأولى وكذلك الثانية، لكن الحال مختلفة تمامًا من الحارس الأوكراني لونين.

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لونين يسجل رقمًا قياسيًا في عدم المشاركة بالمباريات الرسمية مع الريال حتى الآن، ما يطرح كثير من الأسئلة حول مستقبله من جهة، وحول متى يمنحه زيدان الفرصة من جهة أخرى.

صحيح أن ريال مدريد يُعاني من ضغط حاد في المباريات، لكن لسوء حظ لونين أن كورتوا في أفضل فتراته على الإطلاق ويُعد قطعة أساسية في كتيبة زيدان، لذلك فلا توجد أي نية لإخراجه من التشكيل الأساسي ولو على سبيل الراحة.

الجدير بالذكر أن كورتوا هذا الموسم قد حافظ على نظافة شباكه في سبع مباريات من 18 بمختلف البطولات، وقد وصل إلى مستويات استثنائية عكس ما كان عليه موسمه الأول في سانتياجو برنابيو.