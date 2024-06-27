لاعب روما يفتح الباب أمام دوري روشن .. والإيطالي يؤمن نفسه بالبحث عن بديل!

العرض السعودي ضخم..

"العرض السعودي يستحق التفكير".. هكذا وُصفت حالة لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس، المحترف في صفوف روما الإيطالي، الذي تلقى عرضًا مغريًا للعب في دوري روشن السعودي، خلال المُوسم المُقبل.

الوسط الدفاعي الأرجنتيني الذي توج بكأس العالم 2022 مع ميسي ورفاقه، انتقل إلى روما، في الميركاتو الصيفي الماضي، بعقد حتى صيف 2025، وشارك اللاعب في 49 مباراة بقميص الذئاب، في كافة المسابقات، خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.

وذكرت صحيفة "كوريللي ديلو سبورت" الإيطالية، أن العروض السعودية لا تزال تلحق بنجوم الأرجنتين، وبعد رفض باولو ديبالا الذي يريد مواصلة رحلته مع الجيالوروسي، ليصبح لياندرو باريديس هو الهدف الأرجنتيني الجديد، والذي يتواجد في الولايات المتحدة، للمشاركة مع راقصي التانجو في بطولة كوبا أمريكا 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وطالب حامل الرقم 16 مع روما، بمنحه بعض الوقت للتفكير في العرض السعودي، خاصة بعدما تلقى عرضًا مغريًا، في ظل اقترابه من حاجز الثلاثين من عمره، فيما بات اللاعب أمام خيارين؛ إما قبول اللعب عامين في السعودية، أو البقاء في روما حتى نهاية عقده، في الصيف المقبل، ثم العودة إلى بوكا جونيورز في صفقة انتقال مجانية.

ويدرك مسؤولو روما وضع باريديس جيدًا، ويبحثون بالفعل عن بدائل محتملة، حال قبوله فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، علمًا بأن الأرجنتيني سيجتمع بالوفد المرافق له، للحديث عن العرض ومقابلة النادي الإيطالي لحل أي شكوك محتملة.

وارتبط أكثر من لاعب، برغبة دوري روشن السعودي، في استقطابه خلال الميركاتو الصيفي، بعد حسام عوار الذي تلقى عروضًا بين السعودية وقطر، فيما يدرس الجزائري العروض الخليجية المقدمة، ليصبح حائرًا بين البقاء في أوروبا، خاصة وأنه سيبلغ السادسة والعشرين من عمره، في ظل حصوله على راتب يقدر بحوالي 3 ملايين يورو في الموسم، الأمر الذي قد يدفعه لمغادرة أوروبا، وقبول أحد العروض الشرقية التي قد تبلغ 10 ملايين يورو.