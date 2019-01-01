لاعب روما: إذا كنا نريد النجاح فعلينا تحسين بعض الأمور

روما كان قريباً من توديع الدوري الأوروبي على يد ولفسبيرجر

يعتقد دييجو بيروتي أن فريقه بحاجة إلى التحسن في بعض الأمور إذا أراد مواصلة الموسم بشكل جيد، مشيراً إلى أن الفريق لم يظهر بالمستوي المنتظر منه أمام ولفسبيرجر.

وتعادل روما مع ولفسبيرجر النمساوي، بهدفين لكل فريق، في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وقال بيروتي في تصريحات عقبت اللقاء: "لم نلعب اليوم بشكل جيد، ولفسبيرجر قاتل من أجل التأهل، نحن الآن بحاجة إلى التفكير في القادم".

وواصل: "اليوم لم يكن لدينا السلوك والشخصية الصحيحة، ربما قللنا من أهمية المباراة، لقد ضغطوا علينا وارتكبنا بعض الأخطاء، نحن بحاجة إلى تحسين بعض الأوضاع إذا كنا نريد المضي قدماً في البطولة".

وتابع: "هذه النوع من المباريات يكون معقداً، تعتقد أنك ستحقق الفوز بسهولة، ثم تتفاجأ بما يحدث، لقد جازفنا اليوم بخروجنا من البطولة، يجب ألا نسمح لأنفسنا بالتقليل من أحد يجب أن نكون متواضعين".

وتأهل ذئاب العاصمة الإيطالية للدور القادم من البطولة، بعد احتلالهم المركز الثاني للمجموعة برصيد تسع نقاط، خلف إسطنبول باشاك شهير المتصدر، وفي مفاجأة غير متوقعة خرج بوروسيا مونشنجلادباخ بعد احتلاله المركز الثالث.