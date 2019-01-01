لاعب تشيلسي السابق: مواجهات مانشستر يونايتد كانت ممتعة

نجم فريق تشيلسي السابق جيريمي نجيتاب يؤكد أن مواجهاته السابقة بمانشستر يونايتد كانت ممتعة بالنسبة له.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جيريمي نجيتاب لاعب فريق تشيلسي السابق أن مواجهات مانشستر يونايتد السابقة التي خاضها بقميص البلوز كانت تحمل متعة خاصة بالنسبة له.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيريمي لصالح الموقع الإلكتروني لنادي مانشستر يونايتد، وأكد خلالها أن التنافس في تلك الفترة كان قويًا بين الفريقين.

وقال جيريمي: المباراة كانت كبيرة لأن الفريقين كانا يتنافسان بشكل واضح في تلك الفترة على لقب الدوري الإنجليزي ومعهما أرسنال أيضًا".

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وأضاف: "كلاعب دومًا ما كنت أجد المتعة في مواجهة أفضل الفرق، ودومًا ما كان مانشستر يونايتد ضمن تلك الفرق ومستعد دومًا للصراع".

وأكمل عن تدريب لامبارد للبلوز: "هو شخص ذكي للغاية ويفهم اللعبة بشكل جيد، أنا سعيد أنه حصل على تلك الفرصة في تدريب الفريق".

جدير بالذكر أن تشيلسي ومانشستر يونايتد يفتتحان مواجهات الدوري الإنجليزي الخاصة بهما بمباراة أمام بعضهما البعض غدًا الأحد.