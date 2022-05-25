لاعب برشلونة يرفض الرحيل: عقدي لم ينته بعد!

كشف المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت عن موقفه من الخروج من فريق برشلونة في سوق الانتقالات القادم.

وكان نادي البلوجرانا يسعى لإبرام بعض التعاقدات الجديدة، مما يعني أنه بحاجة لإخراج بعض العناصر للاستفادة منهم ماديًا وحل مشكلة الرواتب.

لكن لاعب الفريق الكتالوني يرى أنه سعيد في فريقه، ويمكنه إقناع تشافي بالبقاء من خلال عمله الجاد والاستمرار في المحاولة.

ماذا قال برايثوايت؟

استبعد مهاجم برشلونة الدنماركي مارتين برايثوايت أنه سيبحث عن الرحيل من النادي الإسباني للعب المزيد من الدقائق لكي يشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم.

حيث قال: "هذا ليس شيئًا أفكر فيه، لا يزال أمامي عامين في برشلونة، في كرة القدم، لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث، لكنني شديد الهدوء حيال ذلك".

نظرًا لقلة الدقائق في برشلونة، أكد صاحب الـ 30 عامًا، أنه سيعمل "بجد" قبل الموسم المقبل وقال اللاعب الدنماركي الدولي "سنرى ما سيحدث".

ماذا عن مشاركة برايثوايت في كأس العالم؟

أُدرج برايثويت في قائمة الدنمارك لدوري الأمم بعد مرور عام دون أن يلعب مباراة مع منتخب بلاده، أولاً بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق من الموسم ثم بسبب قلة وقته في اللعب مع برشلونة.

وفي إعلانه عن تشكيلة الفريق هذا الأسبوع، أكد المدرب "كاسبر هجولماند" أنه سيتم اختيار من يلعب بانتظام مع أنديته فقط لتشكيلة مونديال قطر.

لكن برايثوايت يرى أنه "جزء مهم" من الفريق الدنماركي، الذي وصل إلى نصف النهائي في بطولة أوروبا الأخيرة، وشدد على أنه يتمتع دائمًا بموقف إيجابي وأنه لا يمكنه فعل أي شيء سوى "العمل الجاد".

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