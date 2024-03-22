لاعب برشلونة السابق: ليتني استمعت لكلام النادي وأردت أن أكون مثل ميسي ومودريتش!

أكبر خطأ في حياته...

كشف ألين هاليلوفيتش، لاعب برشلونة الأسبق، أن رحيله عن الفريق الكتالوني في عام 2016، هو أكبر خطأ ارتكبه في حياته، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يصبح مثل ليونيل ميسي، أسطورة البلوجرانا.

وانضم اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، إلى برشلونة في عام 2014، ولكنه لم يحصل على فرصته مع الفريق الكتالوني، ورحل إلى سبورتينج خيخون في الموسم التالي على سبيل الإعارة.

وكان من المنتظر أن يظهر هاليلوفيتش، بشكل مميز مع برشلونة، إذ أنه كان من المواهب اللامعة في القارة الأوروبية، ولكن الإصابات وعدم الحصول على فرص للمشاركة، في الفرق التي لعب لها، أنهت به المطاف مع فريق فورتانا سيتارد بالدوري الهولندي.

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وقال هاليلوفيتش في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أردت أن أظهر مثل ميسي ومودريتش، ولكن كرة القدم لا تسير بتلك الطريقة، أنصح اللاعبين الشباب بالتركيز على الاستمتاع بلعب كرة القدم فقط".

وأضاف: "برشلونة، كان الفريق الوحيد الذي اعتقدت أنني سأكون قادرًا فيه على تحقيق قفزة كلاعب كرة قدم، بسبب طريقة لعبه، كان على الاستماع للإدارة والاستمرار في الدوري الإسباني على سبيل الإعارة".

وتابع: "وبالرغم من هذا كنت أتخيل أنني سأكون قادرًا على المشاركة مع الفريق الأول، وقررت الرحيل إلى خارج إسبانيا، إذا كان يمكنني تغيير شيء واحد في مسيرتي، سيكون الاستمرار في إسبانيا".