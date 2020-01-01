لاعب برشلونة الجديد يشجع ريال مدريد

تصريحات قديمة لبرايثوايت قد لا تعجب جمهور البلوجرانا

يمتلك وافد برشلونة الجديد، مارتن برايثوايت، تاريخًا من تأييد ريال مدريد، غريم البلوجرانا التقليدي.

وأعلن برشلونة صباح اليوم، تعاقده مع المهاجم الدنماركي برايثوايت، قادماً من ليجانيس في صفقة استثنائية لتعويض غياب عثمان ديمبيلي ولويس سواريز بسبب الإصابة.

وفي 2012، أجرت إحدى الصحف الدنماركية حوارًا مع برايثوايت حينما كان بعمر 20 عامًا فقط وسألته عن ناديه المفضل وحلمه في كرة القدم.

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وأجاب الدنماركي وقتها بأنّ فريقه المفضل هو ريال مدريد وأنّ حلمه هو اللعب في المستقبل بقميص النادي الملكي.

ولم يكن يتوقع اللاعب أن يأتي اليوم الذي يتلقى فيه عرضًا من صفوف برشلونة، إذ قال في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "كنت متفاجئًا للغاية حينما تلقيت العرض، ولكني قاتلت كثيرًا خلال السنوات الماضية لكي ألعب في فريق عظيم".

وتابع: "ما حدث معي يؤكد أنّ العمل الجاد يؤتي بثماره. لقد كان يومًا عظيمًا وعائلتي تشعر بالسعادة للتواجد هنا".

جدير بالذكر أن المهاجم صاحب الـ 28 عاماً، نجح في تسجيل ستة أهداف خلال 24 مباراة هذا الموسم.