لاعب الهلال الجديد يجري جراحة "الرباط الصليبي"

أجرى عبد الإله المالكي لاعب وسط نادي الهلال، عملية جراحية في الركبة اليوم الأحد، بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة خلال الفترة الماضية.

ما هي الإصابة التي يعاني منها المالكي، ومتى تعرض لها؟

يعاني المالكي من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ستجعله يغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن 6 أشهر قادمة، وذلك قبل أن يشارك في أي مباراة مع فريقه الجديد الهلال.

وتعرض المالكي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب السعودية في مباراة اليابان، بالجولة الثامنة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم للأندية.

وأعلن اتحاد الكرة السعودي عن تحمله تكاليف علاج عبد الإله المالكي، بعد تعرضه للإصابة رفقة الأخضر بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

المالكي يجري العملية الجراحية تمهيدًا للعودة

وأعلن نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إجراء المالكي لعملية جراحية اليوم الأحد، وذلك بعد تعرضه للإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وكتب الهلال تغريدة جاء فيها: "أجرى لاعب الهلال عبد الإله المالكي اليوم الأحد، عملية جراحية في "سبيتار"؛ بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، على أن يُجري الجزء الأول من برنامجه التأهيلي في سبيتار، وذلك لمدة شهرين".

📃 أجرى لاعب #الهلال "عبدالإله المالكي" اليوم الأحد عملية جراحية في "سبيتار"؛ بعد تعرّضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، على أن يجري الجزء الأول من برنامجه التأهيلي في "سبيتار"؛ وذلك لمدة شهرين pic.twitter.com/Y3ybLFoPQw — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 13, 2022

ومن المقرر أن يعود المالكي إلى الملاعب مع بداية الموسم الجديد 2022-2023، بعد أن تأكد غيابه لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

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