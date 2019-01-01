لاعب النصر: درسنا الوصل بشكل جيد واستعدينا لهجومهم القوي

حارس مرمى النصر يؤكد جاهزية فريقه لانطلاق البطولة الآسيوية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد الأسترالي برادلي جونز، حارس مرمى نادي النصر بالخط الهجومي لنادي الوصل قبل المباراة التي تجمع الفريقين، في دوري أبطال آسيا.

ويحل النصر ضيفاً، على نظيره الوصل يوم غد الإثنين في إطار أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

صور شاشة جوالك، وأرسل لنا الفريق الذي تتوقعه بطلاً لدوري أبطال آسيا هذا العام؟🤔#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/05mPD5PXKB — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 3, 2019

وقال جونز في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لقد تابعنا الوصل، هو فريق جيد، سنكون في أتم استعداد للمباراة، يجب علينا أن نظهر بشكل جيد في المباراة، ونبذل الكثير من الجهد لتحقيق نتيجة إيجابية".

وواصل: "سنشارك في بطولة جديد، نحاول تقديم الأفضل فيها انا وزملائي من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق الفوز في كل مباراة".

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الجدير بالذكر أن النصر يتواجد في المجموعة الأولى بالبطولة برفقة كلاً من الوصل الإماراتي، وذوب آهن الإيراني، والزوراء العراقي.