النصر يحسم مستقبل أنسيلمو وفونيس موري

النصر يُخطط لبناء فريق قوي الموسم القادم

فقد النصر كل فرصه للمنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم، ولذا تعكف إدارته حاليًا على التخطيط للموسم الجديد ولدعم الصفوف وسد الثغرات من خلال سوق الانتقالات.

ويترأس ملف اللاعبين الأجانب قائمة اهتمامات الإدارة بقيادة مسلي آل معمر فيما يخص التخطيط لبناء فريق جديد يكون جاهزًا للمنافسة محليًا وقاريًا الموسم القادم، خاصة في ظل العودة المتوقعة لدوري أبطال آسيا.

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صحيفة الاقتصادية السعودية أشارت إلى أن النصر حسم بالفعل مصير لاعبيه، البرازيلي أنسيلمو والأرجنتيني راميرو فونيس موري، واللذان انضما له بداية الموسم الجاري.

الصحيفة أفادت أن النصر قرر إعادة أنسيلمو للوحدة وعدم تجديد عقد استعارته أو شرائه نهائيًا، ويسعى للوصول إلى تسوية مع فونيس موري حول تسويقه بالإعارة أو البيع النهائي الصيف القادم، خاصة في ظل بقاء عام في عقده مع الفريق.

وأضافت الاقتصادية أن النصر قرر تجديد عقد لاعبه ضاري العنزي لمدة 4 مواسم ومن ثم إعارته لأحد الأندية المهتمة وعلى رأسها ضمك الذي قدم عرضًا رسميًا لذلك بالفعل.

ويتضمن العرض راتبًا مضاعفًا للاعب وتعهدًا للنصر بإشراكه بانتظام في المباريات لمدة عامين حتى يعود للفريق جاهزًا للعب.

يُشار إلى أن النصر خسر هذا الموسم دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين بالخروج من نصف النهائي أمام الهلال، فيما أحبط التعادل الأخير مع الأهلي رسميًا آماله في المنافسة على لقب الدوري.

الهلال والاتحاد يتصدران جدول الترتيب حاليًا برصيد 61 نقطة لكن الأول يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.