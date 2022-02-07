لاعب المغرب: خسرنا أمام صلاح وبقية لاعبي مصر يهدرون الوقت فقط

أكد سفيان شاكلا؛ لاعب منتخب المغرب، أنه وزملائه حتى الآن لم يستوعبوا الخسارة أمام منتخب مصر، مشددًا على أن أحداث الشغب التي أعقبت المباراة، لم يكن هو مشاركًا بها.

مصر تطيح بالمغرب وأحداث شغب تعقب المباراة:

الفراعنة كانوا قد أقصوا أسود الأطلس من دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد.

سجل للمغاربة سفيان بوفال من ضربة جزاء، وتعادل لمصر محمد صلاح، ثم خطف محمود حسن "تريزيجيه" هدف الفوز في الأشواط الإضافية.

لكن عقب نهاية المباراة، شهدت غرف الملابس أعمال شغب من كلا الفريقين، حتى وصل الأمر إلى التشابك بالأيدي، والاعتداء على فوزي لقجع؛ رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، وصفعه على وجهه من قبل محمود جاد؛ حارس مصر.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عدة عقوبات على خلفية هذه الأحداث، إذ تم إيقاف شاكلا وزميله سفيان بوفال أربع مباريات، فيما تم إيقاف مروان داوود؛ لاعب مصر، مباراتين.

بجانب ذلك، تم تغريم مصر 40 ألف دولار، وإيقاف روجيه باولو؛ مدرب الفراعنة، أربع مباريات.

ماذا قال شاكلا عن الهزيمة أمام مصر؟

شاكلا قال، خلال تصريحات نقلها موقعي "البطولة" و"هسبريس"، عن برنامج "بانوراما سبور": "حتى الآن لم نتقبل الإقصاء من البطولة، لأننا نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، وقدمنا مباراة جيدة أمام مصر، تأثرنا كثيرًا بالإقصاء حتى أن منا من لم يتناول وجبة العشاء في تلك الليلة".

وأضاف: "أعتقد أننا انهزمنا أمام محمد صلاح فقط، هو فعل كل شيء حتى سجل التعادل وكان وراء الهدف الثاني، أما بقية اللاعبين فلم يقدموا الكثير في المباراة سوى أنهم أهدروا الوقت".

وعن أحداث الشغب التي شهدتها المباراة، علق: " نحن المغاربة دمنا حامي والمصريون كثيرو الكلام، لكن تلك هي كرة القدم، هم إخواننا، ويمكن أن نفوز أمامهم، كما يمكن أن ننهزم أمامهم، ما حدث هناك يبقى هناك، لكن الحكم شاهد بعينه ولم يسجل سوى ما يريده هو، وأنا في انتظار الاستئناف ليتم إلغاء العقوبة".

واختتم: "أقسم بالله لم أقترف أي ذنب، ولم أقم بأي تصرف غير رياضي، أنا مستغرب العقوبة، وأعتقد أن الحكم سجل الأسماء دون أن يعرف الحقيقة".

مصر تخسر اللقب الثامن:

الفراعنة نجحوا في الوصول لنهائي البطولة القارية، فبعد إقصاء المغرب، حققوا الفوز أمام الكاميرون في ركلات الترجيح بنصف النهائي.

وفي النهائي، خسرت مصر في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2 أمام منتخب السنغال، ليتوج أسود التيرانجا باللقب لأول مرة في تاريخهم.

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