لاعب الظفرة: حاولت اللعب لكن الألم كان قويًا، أنا بخير الآن

اللاعب المصري لم يُكمل المباراة النهائية ضد شباب الأهلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال عبد الله الرفاعي لاعب الظفرة أنه حاول الضغط على نفسه وإكمال مباراة نهائي كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي الإثنين الماضي، إلا أن آلام رأسه كانت قوية ومنعته من ذلك.

وغادر اللاعب المصري ملعب هزاع بن زايد بعد نصف ساعة تقريبًا من انطلاق اللقاء بعد تلقيه ضربة قوية في الرأس.

وقال اللاعب عقب اللقاء أنه حاول اللعب والتحامل على إصابته إلا أن آلام الرأس أفقدته القدرة على التركيز.

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وأضاف لصحيفة البيان الإماراتية "الضربة كانت قوية، يبدو أنه كان ارتجاجًا بسيطًا".

وأخيرًا طمأن الرفاعي جماهير "فارس الغربية" على حالته حاليًا، بقوله "الحمد لله، الآن أنا بخير. الفحوصات التي خضعت لها أكدت سلامتي".

يُذكر أن الظفرة خسر المباراة بهدفين مقابل هدف ليُتوج شباب الأهلي بلقبه التاسع في البطولة.