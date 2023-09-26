لاعب الأهلي يكشف حقيقة خلافه مع يايسله .. ويطالبه بـ"معالجة" هذا الخطأ الكارثي!

تصريحات لاعب الأهلي بعد مباراة العين في الكأس

كشف علي الأسمري، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، حقيقة "خلافه" مع المدير الفني الألماني ماتياس يايسله؛ وذلك على هامش مباراة العين.

الأهلي فاز (3-2) على العين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وقال الأسمري في تصريحات صحفية بعد المباراة، نقلها الإعلامي الرياضي عبد الله أحمد: "يايسله وضعه تمام معي.. وقلة مشاركاتي في المباريات؛ تعود إلى قرارات المدرب الفنية".

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وعن أدائه السيء في الفترة الأخيرة.. علق لاعب الأهلي: "أنا أول شخص أقوم بانتقاد نفسي.. جماهير الراقي، تعلم جيدًا من هو الأسمري، عندما يكون في أفضل مستوياته".

وطالب علي الأسمري، ماتياس ياسله ونجوم الأهلي بـ"العمل معًا"؛ لمعالجة الأخطاء الكارثية المتكررة في الكرات الثابتة، والتي تجعل الفريق، يستقبل عديد الأهداف.

وفي النهاية.. أكد الأسمري، على أنه ابن النادي الأهلي؛ وسيكون دائمًا في خدمة هذا الكيان الكبير، متى ما احتاجه الجهاز الفني للفريق الأول.