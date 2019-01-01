دوري أبطال آسيا | زوار جول يختارون هتان باهبري كلاعب الجولة الخامسة

نجم الهلال تفوق في تصويت جول ليكون لاعب الجولة

رغم المُنافسة الكبيرة التي عرفها التصويت الذي أطلقه جول من أجل اختيار لاعب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، إلا أن نجم الهلال هتان باهبري تمكّن من الفوز بثقة الجماهير في النهاية بعد أن حظي بـ45% من مجموع الأصوات.

ولعب باهبري دورًا محوريًا في الفوز الذي حققه ناديه أمام نادي العين الإماراتي، وذلك عقب تسجيله لأسرع هدف في البطولة هذا الموسم، عقب مرور 14 ثانية فقط على انطلاق المباراة.

أما المركز الثاني فقد كان من نصيب لاعب النصر جوليانو، والذي لعب مباراة كبيرة أمام الوصل الإماراتي، فسجل هدف افتتاح النتيجة ولعب دورًا محوريًا في انتصار فريقه، ليحظى بـ40% من مجموع الأصوات.

أما المركز الثالث فقد كان من نصيب القطري أكرم عفيف والذي قاد فريقه لفوز مهم جدًا على الأهلي السعودي.