لاعب إشبيلية ينتقل إلى صفوف ريال مدريد

اللاعب الشاب سيتواجد في صفوف رديف ريال مدريد حتى نهاية الموسم

اتفق فريق الرديف في نادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره إشبيلية بضم لاعبه الشاب مارك جوال على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر على أن يعود لصفوف الفريق في نهاية الموسم.

اللاعب الشاب كان معاراً من إشبيلية إلى نادي جيرونا الإسباني ولعب مع جيرونا 22 مباراة وصنع 3 أهداف، قبل أن يقرر الفريق الأندلسي فسخ عقده.

🔺 El acorda amb el rescindir la cessió de Marc Gual ☑️ El davanter, que acabarà la temporada al Castilla, ha participat en 22 partits i ha marcat 6 gols. https://t.co/BabN7JlT83 pic.twitter.com/yGCRLPWFzi Molta sort, Marc! #GironaFC — Girona FC (@GironaFC) January 30, 2020

اللاعب الشاب بدأ في ناشئين برشلونة وبعدها انتقل إلى ريال سرقسطة، حيث ظهر لأول مرة باللونين الأزرق والأبيض وهو في سن التاسعة عشر فقط.

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وسيقضي اللاعب باقي الموسم في مدريد قبل أن يعود مرة أخرى نهاية الموسم إلى إشبيلية إلا في حال رغب الريال بقاؤه وشراء عقده.

ويعتبر اللاعب واحد من أهم المواهب التي من المرشح أن تلمع في مسابقة الدوري الإسباني في الفترة المقبلة، وسيكون فريق إشبيلية بوابة اللاعب لإبراز موهبته.

وتبلغ قيمة اللاعب الإسباني البالغ من العمر 23 عاماً 2 مليون يورو، ولكن من المتوقع أن تصل قيمته السوقية إلى أكثر الموسم المقبل.