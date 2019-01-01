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لاعبي أهلي جدة يطالبون زميلهم بالبقاء مع الفريق مدى الحياة

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ظهر لاعبي النادي الأهلي وهم يحاولون إقناع اللاعب دجانيني تفاريس بالاستمرار مع الفريق
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تداولت جماهير النادي الأهلي السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، للاعبي الفريق وهم يحاولون إقناع زميلهم دجانيني تفاريس بالبقاء مع الفريق مدى الحياة.

المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، سالم الأحمدي، عبر حسابه على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مقطع فيديو فكاهي للاعبي الفريق وهم يفاوضون دجانيني لتجديد عقده مع الراقي مدى الحياة.

وظهر لاعبي النادي الأهلي وهم يحاولون إقناع اللاعب دجانيني تفاريس بالاستمرار مع الفريق.

ويقدم تفاريس أداء مميز في الجانب الهجومي للفريق، حيث يُمثل ثنائي مرعب للمنافسين بجانب اللاعب السوري عمر السومة.

يُذكر أن تفاريس يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف نجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز صاحب الـ14 هدف.

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