"لاعبو الهلال والاتحاد أكدوا أن عمل دياز وكونترا الاحترافي يحتاج شدة"

انتقد الإعلامي الرياضي حسن الصبحان؛ الشهير بـ"ملك التوقعات"، التسيب في فريقي الهلال والاتحاد خلال هذه المرحلة المهمة من الموسم، مطالبًا المديرين الفنيين رامون دياز وكوزمين كونترا، بضرورة فرض سيطرة أكبر على فرقهم.

الهلال يحاول ملاحقة الاتحاد:

العميد يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليًا برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق سبع نقاط على النصر؛ صاحب الوصافة، لكن للنمور مباراة مؤجلة.

أما الزعيم فيأتي بالمركز الرابع برصيد 37 نقطة، وله ثلاث مباريات مؤجلة، ولم يخض مباراة الدور الأول والثاني أمام الاتحاد بعد.

ملك التوقعات ينتقد عمل دياز وكونترا:

مع انتشار مقاطع فيديو للاعبي الزعيم والعميد مع عدد من المشاهير، بدأت الانتقادات تحاصرهم، من جانب اتهامات للاعبي الاتحاد بالغرور مع احتلال الصدارة وهو ما قد يتسبب في ضياعها، ومن جانب آخر للاعبي الهلال بعدم تحمل مسؤولية ضرورة إعادة الفريق للصدارة والحفاظ على اللقب.

وكتب الصبحان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": " سنابات لاعبين الهلال والاتحاد واضح أن العمل الاحترافي في هالمدربين يبي له شده شوي".

وأضاف: "لاعبين مع مشاهير ومقاطع وفي أهم مرحلة من الموسم …. أي شخص بيقول وش دخلك بلوك".

سنابات لاعبين الهلال والاتحاد واضح ان العمل الاحترافي في هالمدربين يبي له شده شوي لاعبين مع مشاهير ومقاطع وفي اهم مرحله من الموسم …. اي شخص بيقول وش دخلك بلوك — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) March 1, 2022

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