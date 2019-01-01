لاعبون عليهم الرحيل في ميركاتو الشتاء لإحياء مسيرتهم

نجوم تسعى لإنقاذ مسيرتها في ميركاتو الشتاء خلال شهر يناير

فيسبوك تويتر محمد عماد

انطلق ميركاتو الشتاء مع دقات ساعة العام الجديد وبداية شهر يناير، شهر بأكمله يتيح الفرص للفرق لتدعيم صفوفها واستكمال بقية مباريات الموسم، كما أنه يمنح الفرصة للاعبين أيضًا بالبحث عن تحدٍ جديد.

هناك أكثر من لاعب يُمثل له ميركاتو الشتاء فرصة لإنقاذ مسيرته وهم.

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كارلوس نافاس

الحارس الدولي الكوستاريكي أصبح خيارًا ثانيًا بعد قدوم الحارس البلجيكي ثيبو كوارتوا إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو، على الرغم من تتويجه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، إلا أن المبلغ الذي دُفع في كوارتوا واعتماد سولاري عليه، قد يدفع نافاس للرحيل عن صفوف النادي الملكي من أجل اللعب بشكل أساسي مع فريق آخر.

سيسك فابريجاس

اللاعب الدولي الإسباني الذي سيكمل عامه الثاني والثلاثين في مايو المقبل، لا يحظى حاليًا بفرصة المشاركة بالتشكيلة الأساسية مع البلوز، وذلك منذ قدوم المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري إلى قلعة ستامفورد بريدج، حيث يعتمد ساري على جورجينيو وكانتي وروس باركلي، ثم يأتي فابريجاس بعدها.

قد يكون ميركاتو الشتاء فرصة لفابريجاس بالانتقال لفريق آخر، والعودة لممارسة المباريات بانتظام حتى لا يفقد لحساسية المباريات.

إيسكو

نجم إسباني آخر يعاني من عدم اللعب بشكل أساسي مع فريقه، إيسكو يعاني الأمرين مع المدرب سولاري، ولا يشارك بانتظام مثلما كان يشارك مع مدربه السابق زين الدين زيدان.

مسألة رحيل إيسكو عن قلعة سانتياجو بيرنابيو أصبحت مسألة وقت ليس إلا.

فيليب كوتينيو

رغم الأموال الطائلة التي دُفعت من أجل جلب كوتينيو من ليفربول لبرشلونة العام الماضي، لم يقدم النجم البرازيلي خلال عام المستوى المنتظر منه، لتنتشر أقاويل عن إمكانية عودته لقلعة أنفيلد خلال ميركاتو الشتاء.

كوتينيو البالغ من العُمر 26 عامًا لم يعوض رحيل مواطنه نيمار، ولا يقدم مستوى ثابت على مدار الموسم، ربما لا تناسبه طريقة لعب المدرب إرنستو فالفيردي، مما يحتم على كوتينيو البحث عن فرصة أخرى، قد تكون خارج أسوار قلعة كامب نو.

محمد النني

لاعب وسط آرسنال محمد النني تلقى أكثر من رسالة واضحة من قرارات المدرب الإسباني أوناي إيمري بأنه خارج حساباته، اللاعب الدولي المصري كان يشارك لدقائق أكثر ومباريات كاملة مع المدرب السابق للنادي اللندني أرسين فينجر، ولكن مع قدوم إيمري إلى قلعة الإمارات، اختلف الأمر مع النني.

صاحب الـ 26 عامًا إما أن يبقى أسيرًا لمقاعد بدلاء آرسنال وأن يعتمد على نظرية "الصيت ولا الغنى"، إما أن يجرب حظه مع فريق آخر للعب بشكل أساسي.

سيمون مينيوليه

الحارس الدولي البلجيكي كان هو الحارس الأساسي لعرين ليفربول في السنوات الماضية، قبل أليسون بيكر ومن قبله كاريوس، خبرة مينيوليه وإمكانياته قد تؤهله للعب دورًا أكثر أهمية من دور الحارس الاحتياطي للريدز.

البحث عن فرصة المشاركة مع فريق آخر قد تكون أكثر واقعية لمينيوليه، حيث أن مشاركته في حراسة عرين ليفربول أصبحت مستحيلة في ظل تألق الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر.