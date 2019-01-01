لاعبان يغيبان عن مباريات الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الحسم الأسبوع المقبل

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تأكد غياب أكثر من لاعب في مباريات الإياب من دوري أبطال أوروبا، في إياب ربع نهائي المسابقة الأسبوع المقبل.

ودخل العديد من اللاعبين من جميع الفرق المتواجدة، وهم مثقلون ببطاقة صفراء سابقة، وحال حصولهم على واحدة في الذهاب أو التعرض للطرد سيغيبون عن لقاء الحسم.

ولم تشهد مباريات الأمس، بين ليفربول وبورتو، والتي انتهت بتقدم الريدز بهدفين نظيفين، وأيضًا مباراة توتنهام أمام مانشستر سيتي، أي غيابات مقبلة في لقاء الإياب.

وأصبح الإنجليزي لوك شاو، صاحب هدف برشلونة في شباك مانشستر يونايتد أول الموقوفين في لقاء العودة، بالحصول على بطاقة صفراء، بعدما زاد الطين بلة وسجل هدفًا في شباكه.

كما سيغيب الظهير الأيسر الأرجنتيني نيكولاس تاجليفيكو، لأياكس الهولندي عن لقاء الإياب أمام يوفنتوس بعدما حصل على بطاقة صفراء لتدخل قوي في الشوط الأول.

هذه اللقطة ستوضح لكم مدى معاناة لــــيـــــو بعد الإصابة 😔 pic.twitter.com/WwU1DO0rZZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

وستقام مباريات الإياب الأسبوع المقبل، على أراضي الفرق الأخرى، لحسم هوية المتأهلين للمربع الذهبي من المسابقة.