هدف لوك شاو يضع مانشستر يونايتد على قمة الأرقام السلبية بدوري الأبطال
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
يتأخر مانشستر يونايتد أمام جماهيره بهدف نظيف على أرضية ملعب أولد ترافورد، أمام برشلونة الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبعد 12 دقيقة سكنت شباك دافيد دي خيا، هدف التقدم للضيوف، برأسيه من الأوروجويائي لويس سواريز، حولها لوك شاو بالخطأ في مرماه لهدف.
هدف صعّب من مهمة الشياطين الحمر، أمام واحد من الفرق المرشحة للتأهل وحصد اللقب الأوروبي.
هدف ⚽️ البداية التي كان يبحث عنها البلاوغرانا 💥— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 10, 2019
مانشستر يونايتد 0 برشلونة 1#beINUCL #MUNBAR pic.twitter.com/6ST4PBqor3
وأصبح مانشستر يونايتد الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف العكسية في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
فارتفع رصيد الأهداف العكسية للشياطين الحمر إلى 8 بفضل هدف الظهير الأيسر الإنجليزي.
8 - No team has scored more own goals in Champions League history than Manchester United, with Luke Shaw's tonight their eighth in the competition. Hapless. #MUNBAR— OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2019
ويعد سبورتينج لشبونة البرتغالي ثاني أكثر الأندية برصيد 6، يليه برشلونة وجلطة سراي بصيد 5 أهداف.