هدف لوك شاو يضع مانشستر يونايتد على قمة الأرقام السلبية بدوري الأبطال

الأمور تزداد صعوبة على الشياطين الحمر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يتأخر مانشستر يونايتد أمام جماهيره بهدف نظيف على أرضية ملعب أولد ترافورد، أمام برشلونة الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد 12 دقيقة سكنت شباك دافيد دي خيا، هدف التقدم للضيوف، برأسيه من الأوروجويائي لويس سواريز، حولها لوك شاو بالخطأ في مرماه لهدف.

هدف صعّب من مهمة الشياطين الحمر، أمام واحد من الفرق المرشحة للتأهل وحصد اللقب الأوروبي.

هدف ⚽️ البداية التي كان يبحث عنها البلاوغرانا 💥



مانشستر يونايتد 0 برشلونة 1#beINUCL #MUNBAR pic.twitter.com/6ST4PBqor3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 10, 2019

وأصبح مانشستر يونايتد الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف العكسية في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

فارتفع رصيد الأهداف العكسية للشياطين الحمر إلى 8 بفضل هدف الظهير الأيسر الإنجليزي.

8 - No team has scored more own goals in history than , with Luke Shaw's tonight their eighth in the competition. Hapless. #MUNBAR — OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2019

ويعد سبورتينج لشبونة البرتغالي ثاني أكثر الأندية برصيد 6، يليه برشلونة وجلطة سراي بصيد 5 أهداف.