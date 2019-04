هدف لوك شاو يضع مانشستر يونايتد على قمة الأرقام السلبية بدوري الأبطال

يتأخر مانشستر يونايتد أمام جماهيره بهدف نظيف على أرضية ملعب أولد ترافورد، أمام برشلونة الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد 12 دقيقة سكنت شباك دافيد دي خيا، هدف التقدم للضيوف، برأسيه من الأوروجويائي لويس سواريز، حولها لوك شاو بالخطأ في مرماه لهدف.

هدف صعّب من مهمة الشياطين الحمر، أمام واحد من الفرق المرشحة للتأهل وحصد اللقب الأوروبي.

وأصبح مانشستر يونايتد الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف العكسية في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

فارتفع رصيد الأهداف العكسية للشياطين الحمر إلى 8 بفضل هدف الظهير الأيسر الإنجليزي.

