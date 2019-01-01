لاسارتي: ننتظر حسم موقف محمد الشناوي قبل مواجهة شبيبة الساورة

المدرب الأوروجوياني يتحدث عن إصابة محمد الشناوي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

صرح الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أنه ينتظر حسم موقف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بسبب إصابته مؤخرًا، قبل لقاء شبيبة الساورة الجزائري.

محمد الشناوي يعاني من إصابة بالتواء في الكاحل، تعرض له خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

لاسارتي قال خلال المؤتمر الصحفي: "ما زال لدينا 24 ساعة على مباراة شبيبة الساورة، وننتظر لمعرفة موقف محمد الشناوي، وحالته تتحسن بشكل ملحوظ".

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المدرب الأوروجوياني تابع: "نحن نثق في الحارس علي لطفي، فهو اجتهد كثيرًا الفترة الماضية، وظهر بشكل جيد أمام فيتا كلوب، وقادر على حماية مرماه، وسيكون قادر على هذا الأمر في مباراة شبيبة الساورة".

لاسارتي ضم محمد الشناوي لقائمة المباراة، ليكون الحارس الثاني، رغم عدم جاهزيته للمشاركة، بسبب عدم وجود حارس مرمى آخر، بسبب إصابة شريف إكرامي.