لاسارتي: مُحرج من الجماهير.. كانت أمسية سيئة

الأهلي تلقى هزيمة تاريخية بخماسية أمام صن داونز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، عن حرجه من الأداء الذي ظهر به فريقه أمام صن داونز، مؤكدًا أنه سيضاعف العمل خلال الفترة المقبلة حتى يستعيد الأحمر هويته.

الشياطين الحمر تلقوا الهزيمة أمام الفريق الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال لاسارتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ليس لدي أي تعليق على ما حدث في المباراة، أهنئ صن داونز ومدربه على العمل العظيم الذي قدمه، في الوقت الذي كانت الأمسية سيئة بالنسبة لنا".

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وأضاف: "لم نقدم مباراة جيدة، ليس لدي الكثير لأقوله، علينا أن نتكلم قليلًا هذه الفترة ونعمل بشكل أكبر".

الأوروجوياني اختتم: "اعتذر للجمهور الذي شاهد اللقاء ومن أتوا خلفنا، نحن محرجون منهم حقًا".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام على ملعب الجيش بالسويس، في 13 من إبريل الجاري.