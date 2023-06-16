"لازم ينطرد" .. غضب اتحادي ضد كورونادو بسبب قميص النصر

أحمد رفعت
Saeed Al Mowalad - Igor Coronado - Ittihad - Ittifaq 2023Ettifaq Twitter
دوري روشن السعوديالإتحادثقافةالنصرإيغور كورونادو

غضب جماهيري ضد نجم نادي الاتحاد

على الرغم من لعب النجم البرازيلي إيجور كورونادو دورًا كبيرًا في تتويج فريقه الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي بعد غياب 14 عامًا، إلا أن جماهير فريقه أبدت غضبها ضده!

وحصل كورونادو ولاعبو الاتحاد على فترة راحة خلال الوقت الحالي، قبل العودة للتدريبات استعدادًا لانطلاق موسم 2023-24.

ونشر اليوتيوبر البرازيلي جونينهو مانيلا عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" صورًا له بقميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، موجهًا الشكر إلى كورونادو.

وكتب اليوتيوبر على الصورة: "شكرًا لك يا أخي، ليس هناك أفضل من ذلك"، لتنتشر الصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلقت بعض الجماهير على الصور المنتشرة، حيث طالب البعض بضرورة أن يرحل كورونادو عن الاتحاد، حيث علق قائلًا: "لازم ينطرد".

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

912381 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 34%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
912381 الأصوات

اختيارات المحررين