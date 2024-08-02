"لا أريد مثل هؤلاء المرتزقة" .. مدير لاتسيو يسخر من جرينوود بعد رفض عرضه

"أفضل الصفقات هي التي لم تتم"

يرى أنجيلو فابياني، المدير الرياضي لاتسيو، أن ناديه كان محظوظًا بعدم نجاحه في التعاقد مع الإنجليزي ماسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد السابق.

جرينوود انضم إلى مرسيليا قادمًا من مانشستر يونايتد هذا الصيف، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد أيام من عودته للشياطين الحمر عقب انتهاء إعارته إلى خيتافي الإسباني.

وقال أنجيلو في تصريحات لـ"راديو لاتسيو"، إن ناديه تمتع بفرصة للهروب بعدما فشل في تلبية متطلبات اللاعب المادية الذي لا يزال يعيد بناء سمعته، بعد أزمة اتهامه بمحاولة الاغتصاب والاعتداء والسلوك العنيف والقسري تجاه امرأة.

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وأضاف: "أردنا ضم ماسون العام الماضي، ثم كانت هناك عقبة في التفاوض مع اللاعب. تعلمون جميعًا ما هي مشكلة جرينوود، لقد تواصل معنا أحد الوكلاء هذا العام وطرح علينا فكرة انتقاله إلى إيطاليا".

وتابع فابياني: "لقد منحناه موعدًا نهائيًا للرد علينا، لكنه فتح مزادًا واعتقدت أنه يمكنني الوصول إلى حد معين. لقد عرضنا 22 مليون جنيه إسترليني لكنه فضل أن يسلك طريقًا آخر".

وأردف: "أنا أقول دائمًا إن أفضل الصفقات هي التي لم تتم. أريد نيكولو روفيلا، ماتيا زاكاني، لاعبون يحبون البيئة التي يعملون فيها. لا أريد هؤلاء المرتزقة".

وختم: "من حسن حظي عدم عقد صفقات معينة. يمكنني بيع نفسي بمبلغ إضافي قدره 50 ألف يورو، لكن لدي قيمًا نقلها لي والداي. نتمنى لجرينوود حظًا سعيدًا".