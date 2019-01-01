إيكاردي: ميلانو ليست إلا زرقاء

المهاجم لم يلعب المباراة لكنه لم يفوت فرصة الاحتفال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يُفوت ماورو إيكاردي مهاجم إنتر فرصة الاحتفال بانتصار فريقه على ميلان في ديربي ميلانو يوم أمس، رغم غيابه عن اللقاء وأزمته مع ناديه.

ولم يلعب المهاجم الأرجنتيني أي دقيقة مع فريقه منذ سحب شارة القيادة منه في فبراير الماضي، ويبدو أنه في طريقه للرحيل عن ميلانو الصيف القادم، إذ مازال يرفض تجديد عقده مع النادي، وقد ارتبط اسمه بالعديد من الأندية أبرزها يوفنتوس وريال مدريد ونابولي.

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إيكاردي كتب على حسابه الرسمي عبر إنستجرام "ميلانو باللونين الأزرق والأسود فقط"، مع صورة تُظهر أبرز مباني المدينة الإيطالية بألوان النيرادزوري.

يُذكر أن إنتر هزم ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة وجميلة للغاية، وقد استعاد بهذا الفوز مركزه الثالث بفارق نقطتين عن جاره في المركز الرابع.