لابورت يطير إلى برشلونة لمتابعة طبيب مختص في الركبة

يبدو أن إصابة مدافع مانشستر سيتي لن تكون سهلة

فيسبوك تويتر بلال محمد

سافر إيمريك لابرت، مدافع نادي مانشستر سيتي إلى مدينة برشلونة الإسبانية، لعرض إصابته التي لحقت به مؤخراً على طبيب مختص هناك.

وتعرض لابورت، إلى إصابة في مباراة فريقه أمام برايتون السبت الماضي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، غادر على آثرها ملعب المباراة.

وقال جوارديولا عقب مباراة السبت الماضي: "نحن في انتظار استشارة الطبيب سنفتقده لبعض الوقت".

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً، سيخضع لفحوصات تحت إشراف الطبيب رامون كوجات، وهو أخصائي النادي المفضل في السنوات الأخيرة.

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وأشرف كوجات على تأهيل إلكاي جوندوان، وكيفين دي بروينه، وبنيامين ميندي في السنوات الأخيرة.

وتعد هذه ثاني إصابة قوية يتعرض لها لاعبو مانشستر سيتي هذا الموسم، بعد تعرض لوري ساني لاعب الفريق إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة منذ أسابيع.

وقرر ساني عدم المتابعة مع الطبيب كوجات، وقرر السفر إلى النمسا حيث سيخضع للعلاج تحت إشراف كريستيان فينك، الذي يعمل معه منذ أن كان في ألمانيا.