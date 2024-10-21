لابورتا يمازح فليك: أنت مدين لبرشلونة بنتيجة ثقيلة.. لكن هذا الشيء يكفي!

لابورتا يطلب من فليك نتيجة ثقيلة أمام بايرن...

طلب جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، من هانز فليك، المدير الفني لفريقه، الثأر من الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق الكتالوني، امام بايرن ميونخ.

ويستعد برشلونة، لاستضافة بايرن ميونخ، مساء الأربعاء القادم، ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب مونتجويك.

ويدخل برشلونة المباراة، بمعنويات مرتفعة وسيحاول الثأر لتفوق بايرن ميونخ، عليه في الفترة الأخيرة، وكانت أبرز محطات هذا التفوق المباراة الشهيرة والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بثمانية أهداف لهدفين، وحينها كان يتولى فليك مهمة تدريب الفريق الألماني.

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وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن لابورتا اجتمع مع فليك وطلب منه الفوز على بايرن ميونخ وقال له: "أنت تدين لنا بفوز، وإذا كان بإمكاننا الفوز بنتيجة ثقيلة سيكون أفضل، وإذا فزنا فهذا جيد".

جدير بالذكر أن كل من برشلونة، وبايرن ميونخ، في رصيده ثلاث نقاط بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى، إذ فاز الفريق الكتالوني، على يونج بويز، وخسر من موناكو، بينما تغلب الفريق البافاري على دينامو زغرب بتسعة أهداف، وخسر من أستون فيلا.