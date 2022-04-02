لابورتا يلمح بعودة ميسي، وعن هالاند: برشلونة أكبر من أي لاعب!

أبدى جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، ترحيبه بعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

يعاني ميسي من هبوط شديد في المستوى منذ رحيله عن برشلونة وانتقاله إلى باريس سان جيرمان، لتزداد الأمور صعوبة بتوجيه الجماهير صافرات الاستهجان ضده، لتظهر بعض التكهنات حول عودته إلى كامب نو.

وتحدث رئيس النادي الكتالوني في مقابلة مع شبكة "TVE" لاستعراض العديد من الجوانب الهامة والقضايا الحالية التي تخص الفريق.

ماذا قال عن دوري السوبر الممتاز؟

وقال لابورتا عن السوبرليج:"المشروع مستمر ونحن نشجع الفكرة مع فلورنتينو بيريز الذي أتحدث معه كثيرًا، إنها طريقة لإنقاذ كرة القدم الأوروبية، ومن الواضح أنه علينا جعلها مناسبة لبطولات الدوري دون تدميرها".

وعن صفقة "CVC":" نحن نعمل مع رابطة الدوري الإسباني لإيجاد أفضل صيغة ممكنة للحفاظ على الاقتصاد سليمًا اعتبارًا من 2023 وسنحاول التغلب على الإرث الكارثي الذي وجدناه".

عودة ميسي وقدوم هالاند

وعن فرصة التعاقد مع إرلينج هالاند وعودة ليونيل ميسي:"أنا واضح جدًا في وضعي المؤسسة فوق كل اللاعبين والمدربين والمديرين والمديرين التنفيذيين".

وتابع:"لن نقوم بإدخال تعديلات على نظام الرواتب لدينا، نريد تعظيم الفريق على حساب الأفراد، ولا يمكنني إيذاء برشلونة بتغيير هذا النظام".

وعن ميسي بشكل محدد:"إذا كان يريد ليو التحدث معي بشأن العودة إلى برشلونة سأكون سعيدًا".

إمكانية عودة جيرارد بيكيه لمنتخب إسبانيا:"أثق في إمكانية عودته للمنتخب الوطني بسبب الموسم الاستثنائي الذي يمضيه، هو دعامة أساسية بالنسبة لنا وأحد أبطال برشلونة".

فرص برشلونة في الفوز بالدوري:"أنا مقتنع بأننا يمكننا الحصول على اللقب، أصبحنا أقوياء للغاية الفترة الأخيرة، ولدينا مدرب يعمل بأفكار واضحة وأعاد لنا أسلوبنا الحقيقي في كرة القدم، الأمر ليس سهلًا ولكنه ممكن".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بـ54 نقطة، مقابل 66 لصالح ريال مدريد المتصدر.

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