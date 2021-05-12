لابورتا يطلب كومان في اجتماع عاجل حول مستقبله مع برشلونة

هل يرحل الهولندي؟

قام جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، باستدعاء رونالد كومان مدرب الفريق، لطلب توضيحات حول النتائج المتراجعة في الفترة الأخيرة.

برشلونة بدأ في الخروج بشكل تدريجي من المنافسة على الدوري الإسباني، بعد النتائج المتواضعة للفريق في نهاية إبريل وصولًا بشهر مايو الجاري.

الفريق تلقى خسارة صادمة أمام غرناطة، وبعدها فاز على فالنسيا، قبل أن يتعادل مع أتلتيكو مدريد وليفانتي في آخر جولتين.

كيف يبدو مستقبل كومان؟

مصير المدرب الهولندي أصبح في الهواء أكثر من أي وقت مضى، بسبب حالة عدم الرضا التي يعيشها لابورتا رئيس النادي.

إذاعة راديو كتالونيا، أكدت أن لابورتا يخطط للقاء كومان في الساعات القليلة المقبلة، لتقييم حالة الفريق وطلب تفسيرات حول النتائج.

وأشارت إلى أنه لا يوجد قرار صادم وشيك متوقع من لابورتا الآن، حيث من المقرر أن يستمر كومان مع الفريق حتى نهاية هذا الموسم.

ماذا عن مصير كومان مع برشلونة بعد نهاية الدوري الإسباني؟

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن أيام مدرب برشلونة قد تكون معدودة رغم الحصول على كأس ملك إسبانيا.

ويأتي ذلك بسبب النهاية المخيبة للآمال للموسم، بعد الخسارة من غرناطة والتعادل أمام ليفانتي بعد التقدم في المباراتين.

وكان لابورتا قد أكد في حملته الانتخابية قبل قدومه كرئيس لبرشلونة، أن مستقبل كومان سيعتمد بشكل كبير على النتائج.

ومن جانبه يتمسك المدرب الهولندي بالبقاء في منصبه، حيث لديه عامًا إضافيًا، وسيحاول بقوة الاستمرار حتى النهاية.

كيف يبدو موقف برشلونة في الدوري؟

الفريق حاليًا في المركز الثاني بجدول الليجا بـ76 نقطة، متقدمًا على ريال مدريد الثاني بنقطة وحيدة، وأمامه أتلتيكو مدريد بـ77 نقطة.

برشلونة قد يتراجع إلى المركز الثالث في حالة فوز ريال الليلة على غرناطة وتفوق أتلتيكو على ريال سوسييداد.

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