كومان: أتحمّل المسؤولية كاملة عن هذا التعادل المخيب

ماذا قال كومان عقب التعادل مع ليفانتي؟

حمّل المدير الفني لنادي برشلونة رونالد كومان نفسه مسؤولية التعادل الإيجابي أمام ليفانتي اليوم، والذي يهدد حظوظ النادي الكتالوني في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وفشل فريق برشلونة في احتلال صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت، بعد بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق أمام ليفانتي بالجولة 36 من البطولة.

وعقب المباراة قال كومان: "بصفتي مدربًا، أتحمل المسؤولية القصوى، أسأل نفسي عما فعلناه في الشوط الأول، لأننا تحدثنا بالفعل عن الاستمرار في التحسن وتحسين الأمور دفاعيًا".

وأضاف: "بمشاهدة الشوط الثان ، لم أحصل على ما أردت كمدرب ولم نحصل على ما أردنا كفريق، لقد أضعنا الفوز، اللاعبين والجهاز الفني والمدرب جميعًا في حالة حزن، نحن حزينون".

وتابع: "الآن، علينا الاستعداد للمباراتين الأخيرتين والاستعداد للموسم المقبل، لكن علينا أولاً أن نعترف بتعادل اليوم، وهو بالفعل شيء كبير يجب القيام به"

وأردف: "دخلنا الشوط الثاني بقوة أقل، وكان رد فعلنا متأخرًا على جميع دقائق المباراة، لقد تراجعنا في كل شيء وكانت هناك مشكلة".

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في النهاية، كان ذلك التعادل سلبيًا بالنسبة لبرشلونة، حيث هدد حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني في حال فاز قطبي العاصمة بمبارتيهما في هذه الجولة..