لابورتا يستقر على مرشحه المفضل لخلافة كومان

من هو مرشح لابورتا المفضل لخلافة كومان؟

أفادت تقارير صحفية، اليوم، عن المرشح المفضل لدى جوان لابورتا، لتولي مسؤولية تدريب الفريق في حال إقالة رونالد كومان.

النادي الكتالوني يواصل العمل بحثًا عن خليفة كومان على مقاعد البدلاء إذا لم يشهد الفريق على الفور تحسنًا ملحوظًا.

وفي الساعات الأخيرة تداولت أسماء العديد من المدربين لتدريب البارسا، لكن تم تقليص قائمة المرشحين إلى اثنين تشافي هيرنانديز وروبرتو مارتينيز.

من المرشح الأبرز لخلافة كومان؟

وفقًا لما نشرته صحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" فإن جزء كبير من مجلس إدارة برشلونة يريد تشافي، لكن لابورتا يفضل روبرتو مارتينيز.

المدرب البلجيكي تجمعه علاقة قوية مع رئيس النادي وجوردي كرويف أيضًا، وقد سبق وأن تواصل لابورتا معه عندما كان يفكر في إقالة كومان في الصيف، لكنه رفض وأوضح أن اليورو ستبدأ ولا يستطيع ترك المنتخب في هذا الوقت.

ما هو موقف المدرب البلجيكي؟

مارتينيز تحدث عن الأمر خلال مقابلة مع يوروسبورت، ووصفها بأنها مجرد شائعات: "ليس هناك تعليق من جانبي، إنها شائعات".

لكن بحسب "سبورت" فإن رحيل البلجيكي عن تدريب المنتخب ليس مشكلة الآن، بالإضافة إلى أن الشرط الجزائي في عقده مع منتخب بلجيكا من جانب واحد وقيمته 1.8 مليون يورو، وهو مبلغ لن يساور النادي الكتالوني أي قلق بشأن دفعه.

ما موقف لابورتا من تشافي؟

لابورتا يرى أن المراهنة على تشافي محفوفة بالمخاطر، ويعتبر أن الخطوات الطبيعية لتشافي هو أن يصبح أولًا مدربًا لـ”برشلونة بي”، ثم الفريق الأول.

فيما يشكك جزءًا كبيرًا من مجلس الإدارة في مدرب بلجيكا ويؤيدون المراهنة على تشافي هيرنانديز.

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