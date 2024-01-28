لابورتا: وافقت على طلب تشافي لسبب وحيد.. وكانت لدينا توقعات أفضل!

الوضع في البارسا ليس ممتعًا لأي شخص!

تحدث جوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن موقفه من رحيل المدير الفني تشافي هيرنانديز في نهاية الموسم الجاري.

وقال لابورتا، في تصريح لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "أخبرني تشافي أنه سيغادر في الصيف، ويرغب في إنهاء الموسم، وافقت على ذلك لأن تشافي من طلب".

وأضاف: "تشافي أسطورة وصادق ويتصرف بكرامة ويحب برشلونة، يمكنني قبول طلبه (الاستمرار لنهاية الموسم) لأن الالتزام سيكون على أعلى مستوى".

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وزاد: "لم نخسر الليجا بعد، ولا أستبعد التتويج باللقب، وعلينا تقديم كل ما يمكننا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، نملك القدرة وسنسير خطوة بخطوة (بدءا من مواجهة نابولي في ثمن النهائي)".

وأوضح أن "الوضع (في البارسا) ليس ممتعًا لأي شخص، لكنه يتطلب ترابط الجميع، لا نسير وفق المخطط، لكننا حصدنا الليجا والسوبر في الموسم الماضي، ومع وجود فريق أفضل كانت لدينا توقعات أفضل، وسنكون قادرين على تحقيق بعض الأهداف".