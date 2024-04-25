لابورتا كشف السر الحقيقي لاستمراره.. تشافي: لو رحلت الآن لن أحصل على يورو واحد !

مؤتمر مشترك بين الثنائي للحديث عن قرار تشافي بالبقاء

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن السر وراء تراجع المدرب تشافي هيرنانديز عن قراره بالرحيل عن منصبه.

تشافي سبق أن خرج في وقت سابق من هذا الموسم، لإعلان رحيله عن برشلونة بعد الخسارة من فياريال بالدوري الإسباني، ليخرج النادي للتأكيد على استمراره بشكل رسمي حتى نهاية عقده في 2025.

المدرب الكتالوني ظهر مع رئيس النادي جوان لابورتا في مؤتمر صحفي، أقيم اليوم، الخميس، للحديث عن كواليس اتخاذ هذا القرار غير المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال لابورتا للصحفيين:"صباح الخير للجميع، يسعدني أن أعلن استمرار تشافي كمدرب للفريق، لقد أدلى بتصريحات سابقة لإعلان رحيله، أخبرته وقتها أننا لن نبحث عن مدرب وسننتظر ما سيحدث، وفي اجتماعنا بالأمس نقل لي حماسه الشديد تجاه المشروع والفريق، واتفقنا على إجراء بعض التغييرات للتحسن والتطوير على كل المستويات".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وعن سر استمراره:"نحن ننظر إلى الكثير من الأشياء بنفس الطريقة، إنها أخبار رائعة باستمرار تشافي مع هذا الفريق الشاب، المشروع بحاجة إلى المزيد من الاستقرار، وهو يعتبر بمثابة المرجع للاعبين هنا ودائمًا يفكر في الأفضل لبرشلونة".

وعن نتائج الفريق تحت قيادته:"لقد خسرنا الكثير من المباريات الهامة، ولكننا نافسنا حتى المراحل الأخيرة، نثق في قدرتنا على العودة لفعل ذلك مرة أخرى، نثق في هذا المشروع لأنه يستحق ذلك".

وعن قاعدة 1:1 الخاصة بالميزانية:"في الوقت الحالي لا توجد موافقة من رابطة الدوري الإسباني، نحن نسير على الطريق الصحيح من خلال التعافي الاقتصادي للنادي ونتائج الفريق الأول وبعض الصفقات الأخرى، حسابات رابطة الليجا تشير إلى أننا سنكون على ما يُرام هذا الموسم أو الموسم المقبل فيما يتعلق باللعب المالي النظيف".

موقف النادي من رحيل تشافي بعد الكلاسيكو:"لم يتم التصويت على أي شيء، رد الفعل الفوري كان السخط التام على معاملة الحكام لنا، طلبنا بالفعل الصور من الاتحاد الإسباني لأننا نعتقد أن هدف لامين يامال كان صحيحًا، وسنظل نسير في نفس الطريق لإيقاف هذه الانتهاكات".

وعن إجراء تغييرات إدارية، قال تشافي:"سيواصل الموظفون العمل مع الفريق، أعتقد أن لدي طاقمًا مستعدًا ومحترفًا، جميعهم رائعون".

وعن ندمه على قراره:"القرار كان صحيحًا، لأن النادي كان بحاجة إلى التغيير، ولكن الآن أصبح خاطئًا لأنني أؤمن بالعكس، الوضع تغير، الشباب والجهاز الفني قدموا لي دعمهم، وكذلك الرئيس يثق بي، وديكو جعلني أعيد النظر في قراري، الأمر لا يتعلق بالمال أو الكبرياء، بل بالثقة التي رأيتها من الجميع".

وعن شروطه للبقاء:"أنا رجل النادي، وهناك حالة من الانسجام مع ديكو والرئيس، سنبحث دائمًا عن مصلحة برشلونة فقط، لذلك لم أضع أي شروط، لو كنت رحلت مع تبقي سنة من عقدي، فكنت سأرفض الحصول على يورو واحد، الرئيس يعرف ذلك، أموال عقدي كانت ستذهب للمدرب التالي".

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد للخروج من هذا الموسم بدون أي بطولات، حيث خرج من كأس الملك مبكرًا، وخسر كأس السوبر، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية أمام باريس سان جيرمان، واقترب من خسارة الدوري الإسباني لصالح غريمه ريال مدريد بشكل رسمي بعد اتساع الفارق بينهما إلى 11 نقطة.