لابورتا عن فليك: من الأفضل ألا يفهم اللغة الكتالونية حتى لا يقع في الفخ

أشاد بعمل المدرب الألماني حتى الآن

مزح جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن مدى إجادة فهم هانز فليك مدرب الفريق للغة الكتالونية، وما قد يحدث لو تمكن من إجادتها.

لابورتا كان حاضرًا في حفل نجوم كرة القدم الكتالوني الثاني عشر لمرافقة العديد من الفائزين في ناديه وهم داني أولمو وكلوديا بينا وسيليا سيجورا وأودولفو، بالإضافة للامين يامال وأيتانا بونماتي، حيث أرسل كل منهما مقاطع فيديو لتوجيه الشكر على التكريم.

وخلال تواجده قال رئيس برشلونة عن فليك:"ظهر بمستويات جيدة مع الفريق، إنه قادم من المدرسة الألمانية حيث يخرج المدربون العظماء، ربما من الأفضل ألا يفهم اللغة الكتالونية، لأن ذلك سيجعله يعرف ما يقوله ديكو وبويان كريكيتش عنه أو بشكل عام".

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وأضاف مازحًا:"أعتقد أن كل ما يقال جيد، ولكن من الأفضل ألا يتحدثها حتى لا يقع في الفخ الذي قد يُنصب له"، وهنا تم تفسير ما قاله لابورتا على أنه يشير إلى أسئلة وسائل الإعلام.

جدير بالذكر أن فليك يقود برشلونة حاليًا لاحتلال المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الذي يمتلك مباراة مؤجلة مع فالنسيا، بينما يأتي بالمركز الثالث بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بـ12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر.