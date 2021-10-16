لابورتا عن هالاند : لن نضم سوى لاعبين مختلفين !

المحادثات جارية لتجديد عقد ديمبيلي

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن رغبته في التعاقد مع لاعبين مميزين من نوعية النرويجي إرلينج هالاند.

برشلونة تخلى مؤخرًا عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكذلك عن أنطوان جريزمان، ليتأثر الفريق بشكل واضح هذا الموسم.

لابورتا تحدث في مقابلة صحفية، عن جهوده لتدعيم الفريق، بالإضافة لمساعيه للحفاظ على خدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وقال رئيس برشلونة في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"هناك علاقة جيدة جدًا تربطنا بديمبيلي وهو يريد البقاء معنا، نحن الآن في محادثات مع ممثله".

وأضاف:"هو صبي يثير اهتمامنا كثيرًا ويمكنه أن يلعب بصفة أساسية لو ابتعدت الإصابات عنه، وسيمثل تعزيزًا مهمًا لنا هذا الموسم، وسنحاول تجديد عقده قريبًا".

وأما عن التعاقدات المحتملة:"لا أعلم حتى الآن هل سنضم لاعبين جدد في يناير أم الصيف، ولكننا منتبهون لتحركات السوق".

وعندما سئل عن ضم لاعبين من نوعية إرلينج هالاند بالتحديد أجاب:"بسبب المكانة والمعرفة والخبرة التي يتمتع بها النادي نحن في وضع يمكننا من الحصول على أي لاعب في العالم".

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واستكمل حديثه:"لا يوجد وكيل لا يأتي إلى برشلونة لتقديم اللاعبين، ولكن الأمر يعتمد على العديد من العوامل، وبالنسبة لنا لن نجلب سوى لاعبين مختلفين".

يذكر أن برشلونة ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع العديد من اللاعبين، مثل بول بوجبا وجيسي لينجارد من مانشستر يونايتد، وفرانك كيسييه لاعب وسط ميلان.