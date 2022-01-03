توريس: تشافي جعلني حريصًا على اللعب مع برشلونة .. وهذا موعد عودتي

قام نادي برشلونة الإسباني ظهر الإثنين بتقديم لاعبه الجديد فيران توريس لجماهير ملعب "كامب نو"، حيث ظهر إلى جوار جوان لابورتا رئيس "البلوجرانا".

ورغم القيود الخاصة بالتجمعات في إسبانيا بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أن جماهير برشلونة حضرت بأعداد كبيرة لحضور حفل تقديم فيران توريس.

وقبل حفل التقديم، أجرى فيران توريس مقابلة مع قناة برشلونة التلفزيونية، تحدث فيها عن انضمامه إلى "البلوجرانا" ودور تشافي هيرنانديز مدرب الفريق في ذلك.

ماذا قال توريس؟

لاعب برشلونة الجديد قال في تصريحاته عن الصفقة: "لقد تحقق الحلم، من الصعب استيعاب ذلك، ولكن لطالما قلت أنني أريد القدوم إلى برشلونة".

وأضاف: "إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، فقد اتصل ماتيو أليماني بوكيل أعمالي بعد أن لعبت مباراة جيدة مع المنتخب ضد إيطاليا".

وتطرق فيران توريس للحديث عن ناديه السابق بقوله: "مانشستر سيتي واحد من بين أفضل الأندية، لكن أنا طموح وأمامي تحدي لإعادة برشلونة إلى حيث يستحق".

وأكمل: "نحن فريق صغير ولدينا متسع كبير للتعلم، نحن مقربون من بعضنا، وأنا أتطلع إلى اللعب معهم".

ما هو دور تشافي في الصفقة؟

وكشف فيران توريس عن الدور الذي لعبه مدرب برشلونة في انتقاله إلى "كامب نو".

وقال: "بالطبع لعب تشافي دورًا أساسيًا في العملية، أن يريدك المدرب في مشروعه هو أكثر الأمور أهمية".

وأضاف: "لقد جعلني أكثر حرصًا على القدوم إلى برشلونة، لقد عملت مع اثنين من أفضل المدربين في العالم، على سبيل المثال من ناحية تعدد الاستخدامات، ذلك يساعدني على التكيف بشكل أسرع".

ما هو مركزه المثالي؟

وتطرق فيران توريس للحديث عن مركزه المثالي في الملعب بقوله: "أحب أن ألعب أكثر على الجناح الأيمن، على الرغم من أنني معتاد على اللعب كمهاجم".

وأضاف: "الأهم بالنسبة لي هو أن ألعب، أينما كان ذلك بالطبع".

ما هو الموعد المتوقع لعودته؟

وكشف فيران توريس في ختام تصريحاته لقناة برشلونة عن موعد عودته من الإصابة.

وقال توريس: "أقوم بتدريب فردي بنسبة 1000%، وآمل أن أكون في الملعب قريبًا، في غضون أسبوعين على الأكثر سألعب مرة أخرى".

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