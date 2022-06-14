لابورتا عن خفض الرواتب: لقد تم حل كل شيء

بوسكيتس رفض الكشف عن الأمر للصحافة

قرر جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، تبديد أي شكوك بشأن الوضع الحالي من مقترح تخفيض رواتب اللاعبين بالفريق.

ويحتاج برشلونة لتخفيض أجور النجوم الكبار والقدامى، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به النادي.

وكان سيرجيو بوسكيتس أحد العناصر المطالبة بتنفيذ هذا المقترح، ولكن طلب عدم الكشف عن نواياه للصحافة.

وسئل لابورتا عن الأمر خلال تواجده في مقر الأمم المتحدة في جنيف، ورد قائلًا:"لقد تم حل كل شيء".

وقالت صحيفة "سبورت" إن تصريحات رئيس برشلونة تؤكد استعداد بوسكيتس لمساعدة النادي في وضعه المالي الصعب ولكنه لم يتطرق بالتفصيل عن باقي اللاعبين مثل جوردي ألبا وجيرارد بيكيه وغيرهما.

🗣️ President @JoanLaportaFCB at UNHCR Geneva: "We are very proud of this agreement. Together with UNHCR, we will make the world a better place."



🔗 All the details: https://t.co/2Jo1dk1C22@Refugees #WithRefugees @FundacioFCB pic.twitter.com/PWoCGMWZpd — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 14, 2022

وأوضحت أن وكيل أعمال اللاعب كان في لقاء مع ماتيو أليماني مدير قطاع كرة القدم في برشلونة، للحديث عن مستقبل بوسكيتس الذي ينتهي في 2023 دون التطرق إلى تخفيض محتمل في راتبه.

ومع ذلك كان لاعب الوسط المخضرم بالفعل من أوائل الذين عرضوا تخفيض رواتبهم لتحسين مستقبل الفريق على المدى البعيد.

جدير بالذكر أن برشلونة يحاول توفير الأموال للمساعدة على ضم بعض اللاعبين هذا الصيف، وأبرزهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

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