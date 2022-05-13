رغم أن برشلونة ضمن الحصول على 70 مليون دولار نظير التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وينتظر الحصول على 8 ملايين يورو نظير المشاركة في السوبر الإسباني إلى جانب 4 ملايين يورو إضافية لو فاز باللقب، إلا أنه يطمح لاتخاذ خطوات مادية أخرى تضمن السيولة المالية في أروقة البلوجرانا.

هل سيفقد برشلونة سيطرته بعد بيع 49% من الأصول؟

أعلنت بوابة "تو بلاي بوك" للاستثمارات في إسبانيا، أن برشلونة على وشك بيع 49% من حقوقه التسويقية وأصوله التجارية لكونسورتيوم مكون من عديد المستثمرين في القطاع الصناعي، بما يدر عليه 200 مليون يورو إضافية ويضمن له الحفاظ على سيطرته على مقاليد الأمور نظير امتلاكه 51% من الأصول.

بهذه الطريقة سيتم ضخ مزيد من الأموال للنادي دون الحاجة إلى قرض صندوق الاستثمار "سي في سي" على الرغم من استمرار المفاوضات مع الصندوق وصندوق آخر خلال الأسابيع الماضية.

لن يتخذ النادي القرار بشكل رسمي إلا بعد الدعوة إلى جمعية غير عادية للأعضاء للموافقة عليه.

ويجب على برشلونة أن يقوم بذلك بشكل عاجل، لأنه يتعين عليه تقديم موازنته للجهات المختصة في البلاد والمؤسسات الرياضية في موعد أقصاه الثلاثين من يونيو المقبل.

سيحتفظ برشلونة بحق التصرف في الأصول وإلغاء الشراكة لأن النادي لا يزال مالكًا لـ 51%، سيرفع ذلك من دخل النادي السنوي الذي وصل في آخر الموازنات بالكاد إلى 21.68 مليون يورو، كما ستبنى على هذا القرار العديد من التغييرات الإدارية المتعلقة بنسب كل جهة في الكونسورتيوم المشتري.

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